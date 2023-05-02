Сладкий бизнес: как власти Москвы помогают столичным кондитерам

Столичный кондитер Артем Кириловский приготовил тропический чизкейк по заказу своего клиента. Артем работает в отрасли недолго — около пяти лет. За это время его предприятие разрослось и стало довольно востребованным у жителей города / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 3 мая, в России отмечается День кондитера. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с москвичами, которые делают торты и пирожные на заказ, и узнал, как город помогает бизнесу развиваться.

Столичный кондитер Артем Кириловский на ногах с раннего утра — все для того, чтобы вовремя испечь долгожданные сладости для москвичей. На повестке дня — приготовление тропического чизкейка. На кухне, где красуются новые ротационные печи, тестомесы, холодильники, Кириловский приступает к готовке.

— По первому образованию я инженер-технолог авиапромышленности, по второму — управленец в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, — рассказывает Артем Кириловский, ставя основу для торта в холодильник. — Лет пять назад я решил попробовать себя в кондитерском деле. И меня затянуло. Теперь я занимаюсь любимым делом, получаю большое удовольствие от этого.

Артем оформил ИП. Сейчас в его команде уже пять человек. Они изготавливают не только торты поштучно, но и выполняют заказы кофеен — пекут для них десерты.

— Мой цех — это настоящая мини-лаборатория, где можно постоянно учиться чему-то новому. Особенно это важно в столице — постоянно изучать новинки отрасли и удивлять клиентов. Только так можно оставаться востребованным на рынке.

При этом столичные власти всячески помогают «сладкому» бизнесу развиваться. Например, по словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в последующие пять лет в городе возведут несколько цехов для производства различной продукции, в том числе и кондитерской. Такие цеха расположатся на западе Москвы. А построят их на деньги привлеченных городскими властями инвесторов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Петропольский, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения организации «Опора России»:

— Спрос на кондитерские изделия в столице огромен. Ниша еще не занята, особенно в спальных районах. Кондитерам есть куда двигаться. Да и наш налоговый режим подходит для развития собственного бизнеса. Шестипроцентная упрощенная система для кондитерских предприятий очень полезна. А в Москве можно получить поддержку городских властей. Но мало быть хорошим кондитером. Чтобы предприятие развивалось, нужно быть еще и хорошим маркетологом и использовать все доступные средства для продвижения своей продукции на рынке. Кондитерский бизнес в Москве развивается, его поддерживают.

КСТАТИ

На территории ВДНХ в столице работает Школа Гильдии пекарей и кондитеров, которую открыли при содействии Московской торгово-промышленной палаты. Там опытные профессионалы отрасли обучают кондитерскому мастерству всех желающих. Помимо этого в Школе пекарей есть курсы повышения квалификации для кондитеров, которые уже работают на действующих производствах в Москве по специальности.