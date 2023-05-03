Благоустройство парка оценят пассажиры метро

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В прошлом году у жителей Юго-Восточного округа столицы появилось новое комфортное место для досуга и отдыха. В составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» открыли парк.

Его разбили на месте неприглядного пустыря, который еще и усложнял путь к станции метро «Некрасовка». Перед проектировщиками стояла задача сделать в парке не только зону отдыха, но и комфортную пешеходную инфраструктуру. Основные дорожки идут по максимально короткому маршруту, чтобы люди, спешащие на работу и учебу, могли быстро преодолеть расстояние от павильонов метро к пешеходным переходам на другой стороне парка. В дополнение к основной дорожно-тропиночной сети предусмотрены не пересекающиеся с ней закольцованные маршруты из гравия для бега и прогулок.

— Площадь парка составляет более 4 гектаров. Здесь высадили более 20 тысяч деревьев и кустарников, установили спортплощадки, беседки, скамейки и другие малые архитектурные формы, — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В парке также появились детские площадки с горками, мини-батутами и качелями. Все они выполнены в модном экостиле. А еще там есть музыкальные инструменты — колокола и ксилофоны. Кроме этого, в хорошую погоду дети могут постоять босиком на шишках, мульче и камнях. На главной аллее расположился амфитеатр с площадкой для концертов и праздников. Здесь же в теплое время года работает «сухой» фонтан.