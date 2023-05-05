В центрах московского долголетия пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Исторические лекции, кинопоказы, концерты, викторины и даже кулинарные мастер-классы — центры московского долголетия предлагают для жителей старшего возраста большое количество тематических активностей ко Дню Победы. Присоединиться к встречам может любой желающий житель города старше 55 лет.

8 мая

ЦМД «Сокольники» приглашает на выставку «Память длиною в жизнь». Желающие смогут увидеть экспонаты и атрибуты военного времени: письма с фронта, медали, военную форму, фотографии и многое другое. Начало в 10:00.

Концертная программа ко Дню Победы пройдет в 13:00 в ЦМД «Чертаново Южное». На сцене выступят творческие, танцевальные и музыкальные клубы центра.

На кулинарном мастер-классе «Дорогому ветерану» можно научиться готовить праздничные пряники. Встреча пройдет в ЦМД «Орехово-Борисово Северное» в 13:00

В ЦМД «Орехово-Борисово Южное» ко Дню Победы в 15:00 состоится интеллектуальная викторина «По страницам истории».

9 мая

ЦМД «Московский» приглашает жителей старшего возраста на мастер-класс по работе с цветами и лентами «Весна победная». Начало в 10:00.

В ЦМД «Южное Медведково» состоится выставка «Города-герои», которую подготовили активисты клуба по рисованию «Акварелисты». Начало в 10:00.

Посмотреть прямую трансляцию Парада Победы можно в 10:00 в ЦМД «Фили-Давыдково».

В 11:00 в ЦМД «Капотня» пройдет показ авторского кинофильма «Памяти поколений посвящается» об участниках Великой Отечественной войны района Капотня.

В ЦМД «Косино-Ухтомский» состоится кулинарный мастер-класс, на котором гости центра смогут приготовить и продегустировать настоящую солдатскую кашу под песни военных лет. Начало в 11:00.

В 12:00 клуб «Синема» из ЦМД «Выхино» приглашает старшее поколение на просмотр кинофильма «А зори здесь тихие».

В 13:00 в ЦМД «Зеленоградский» на протяжении всего дня будут проходить показы военных фильмов, дегустация солдатской каши, концертные программы и различные творческие мастер-классы.

10 мая

В ЦМД «Бабушкинский» в 12:00 пройдет праздничная программа Владимира Праслова «За того парня». Исполнитель выступит с военными песнями.

Вспомнить и исполнить композиции военных лет под аккомпанемент синтезатора можно на встрече клуба «Лейся песня» в ЦМД «Войковский» в 15:00.

ЦМД «Хамовники» приглашает жителей «серебряного» возраста на просмотр документального фильма «Парад Победы 1945 года». Начало в 17:00.

11 мая

В 14:00 в ЦМД «Бибирево» пройдет лекция «Страницы книг расскажут о войне».

12 мая

Музыкальные клубы из ЦМД «Братеево» приготовили праздничную концертную программу «На крыльях победной весны», которая начнется в 14:00.

В 16:00 в ЦМД «Богородское» состоится кинопоказ фильма «Т-34», который снял режиссер Алексей Сидоров. Действие фильма происходит в 1941-1945-х годах.

13 мая

ЦМД «Митино» приглашает посетить музыкально-поэтическое представление «В мир приходит женщина, чтобы мир спасти». Театральная постановка посвящена памяти Великой Отечественной войны. На сцене прозвучат известные песни и стихи. Начало в 15:15.

14 мая

В ЦМД «Ломоносовский» для старшего поколения пройдет кинопоказ фильма «Они сражались за Родину». Начало в 16:00.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещены на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.