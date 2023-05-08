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Драма на пруду: истории любви московских лебедей

Анна Темнышова

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Драма на пруду: истории любви московских лебедей
Лебеди Иван и Марья стали одним из главных символов Патриарших прудов / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С наступлением тепла лебеди вернулись в столичные парки. За судьбу одного из пернатых — Дусика из парка «Сокольники» — давно переживают жители района: от него зимой улетела возлюбленная. «Вечерняя Москва» узнала, какие шекспировские страсти разыгрываются среди московских лебедей.

Драма на пруду

На Золотом пруду в парке «Сокольники» москвичи раньше нередко встречали пару лебедей: Дусика и Августину. Но перед зимой влюбленные расстались. Дама улетела в теплые края, а Дусик остался в столице. На зимовку его забирали в столичный орнитарий.

А вот Августина так и не вернулась в Москву. Специалисты орнитария решили не выпускать Дусика в пруд в одиночестве и нашли ему новую возлюбленную. Имя ей еще не подобрали. Но пара уже отправляется в свободное плавание.

Ромео и Джульетта

Еще одна известная парочка лебедей Ромео и Джульетта живут в Ангарском пруду в Лианозовском парке. Жители района уже несколько лет с удовольствием наблюдают за ними. Но недавно пара лебедей чуть не пострадала от собаки.

Нерадивые хозяева выгуливали питомца без поводка. Что именно не поделили пернатые с псом, остается загадкой.

Иван да Марья

Наверное, самой известной столичной парой лебедей остаются главные символы Патриарших прудов — Иван и Марья. Местные очень оберегают пару. И напоминают, что лебеди не нуждаются в прикормке. Но уследить удается не за всеми. В прошлом году после майских праздников Иван едва не погиб из-за угощений. Птицу вылечили. И теперь за лебедями жители Патриков присматривают еще внимательнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Лупунчук, эколог:

— Лебеди зимуют в вольерах с ванной, где они купаются. Сотрудники их кормят, и птицы запасают большой жировой запас, который используют в летнее время. Зимовка у всех лебедей закончилась, и их можно увидеть в Парке Горького, «Лианозовском», «Сокольниках» и многих других.

ИЗ ИСТОРИИ

— С XVIII века лебедь в Москве стал декоративной птицей, — рассказывает «Вечерке» москвовед Андрей Клюев. — Сначала они жили в прудах царской усадьбы, для них строили специальные домики, а также нанимали людей, которые следили за состоянием лебедей. Пернатым подрезали крылья, чтобы они не улетели.

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