«Отличается добротой и легко идет на контакт»: как сегодня живет медведь Диксон в Московском зоопарке

В Москву пришла настоящая весна, и многие звери все чаще выходят из своих вольеров, чтобы погреться под лучами солнца. Не отстает от остальных и белый медведь Диксон, за чьей судьбой следит вся страна. Корреспондент «Вечерней Москвы» сходил в гости к самому знаменитому мишке России и посмотрел, как он проводит свой день, а также узнал, как проходит реабилитация зверя.

Любит солнце и рыбку

Мишка Диксон живет сегодня на новой территории зоопарка, вход на которую расположен со стороны станции метро «Баррикадная». Увидеть зверя можно ранним утром по центральноевропейскому времени — в промежутке между 08:00 и 10:00. Именно в этот период Диксон любит трапезничать и принимать солнечные ванны, если погода благоприятная.

Зона обитания медведя — это довольно просторное застекленное пространство, которое заклеено огромным постером с изображением полярного мишки. Посетители могут наблюдать за тем, как Диксон устраивает заплыв в собственном бассейне, лакомится свежим мясом или рыбой или играет с различными предметами, оставленными ему заботливыми киперами.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Вечерняя Москва

Ходит как морской котик

Зрелище, которое не оставит никого равнодушным, — это то, как Диксон передвигается. Опираясь на передние лапы, он тащит себя, вытягивая мордочку вперед. При этом задние лапы будто плавники, которые он тащит за собой, практически повторяя движения морских котиков и тюленей. Поначалу это кажется забавным, но потом приходит осознание: сколько боли пришлось пережить этому молодому и прекрасному животному, чтобы уцелеть и сохранить способность передвигаться хотя бы на передних лапах!

«Паралич задних конечностей — он таков», — пояснила мне одна из работниц Московского зоопарка, которая тоже пришла проведать северного гостя. Она рассказала, что Диксон отличается добротой и исполнительностью, легко идет на контакт, а самое главное — он очень быстро освоился в Московском зоопарке.

Дама, которая называла мишку «мой Диксеныш», предположила, что вряд ли он когда-нибудь вернется в дикую природу и сможет полноценно ходить. И это обстоятельство многих специалистов, работающих с этим медведем, огорчает.

Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Лечение помогает?

Но в то же время у Диксона наблюдается положительная динамика в лечении. Как рассказал «ВМ» Иван Пажетнов, заведующий отделом хищных животных Московского зоопарка, специалисты регулярно проводят с ним тренинги, которые в том числе направлены на стимуляцию подвижности медведя.

Помимо стандартных методов лечения, эксперты решили использовать и технологические новшества.

— Согласно плану реабилитации и рекомендациям нейрохирургов, в работе с медведем теперь используется вибромассажер, — уточнил Пажетнов. — Он способствует расслаблению мышц и профилактике застоя в них молочной кислоты.

Дополнительно используется такое устройство, как миостимулятор, необходимое для стимулирования сокращения мышц посредством электрического импульса.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Вечерняя Москва

Прогресс есть

Ветеринарные врачи наблюдают положительную динамику в состоянии медведя. Так, Диксон эпизодически ставит заднюю левую лапу из положения «лежа» в положение «сидя», чаще двигает голеностопом и реагирует на прикосновения.

— Несмотря на свое состояние, Диксон активно занимается на тренингах, с большой готовностью идет на контакт с зоологами и выполняет задания, — рассказал зоолог.

В числе последних упражнений, которые освоил медведь, — перевороты с боку на бок, «дай» и «дай пять», в ходе которых Диксон может отдать зоологам посторонний предмет, оказавшийся в его вольере, и поднять свою лапу прямо напротив руки зоолога, уточнил собеседник «ВМ».

Такие упражнения, по словам Пажетнова, приучают медведя к прикосновениям и ветеринарной обработке.

Сколько продлится реабилитация

В беседе с корреспондентом «ВМ» Пажетнов заметил, что ситуация с Диксоном является уникальной, так как никому в мире еще не приходилось заниматься реабилитацией крупного хищника с парализованными конечностями. По этой причине специалисты Московского зоопарка к любым прогнозам относятся очень осторожно и не спешат с выводами.

— В подобных случаях на восстановление может потребоваться, как минимум, от года до полутора лет, но, как правило, пострадавший нуждается в реабилитации до конца жизни. Поэтому в дикую природу Диксон уже не вернется — с такими серьезными травмами он там просто погибнет, — сказал зоолог.

Собеседник «ВМ» добавил, что медведь останется жить в Московском зоопарке.

В сентябре 2022 года всю Россию потрясла история белого медведя, обнаруженного в арктическом поселке Диксон Красноярского края с многочисленными ранами.

Тяжело раненного медведя в возрасте около трех лет обнаружил местный житель в поселке Диксон Красноярского края. У зверя парализована задняя часть тела из-за перелома позвоночника и ушиба спинного мозга самодельной оружейной картечью.

Медведь, получивший имя Диксон, находился в критическом состоянии и был сильно обезвожен. В результате спасательной операции животное доставили в Норильск, где за дело взялись прибывшие специалисты Московского зоопарка. Диксона погрузили в сон, осмотрели, перевязали и решили забрать с собой в столицу для более детального обследования.

В Москву медведь прибыл в тяжелом состоянии. В зоопарке ему сделал рентген: в результате у животного было обнаружено порядка 30 отверстий от картечи разного диаметра. После проведения ряда обследований и анализов ему диагностировали паралич задних конечностей.

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России как уязвимый вид. Охота на него запрещена.