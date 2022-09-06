Московские ветеринары провели осмотр белой медведицы с Диксона

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Белую медведицу, которую обнаружили в тяжелом состоянии на острове Диксон в Красноярском крае, осмотрели столичные специалисты. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Обнаружены множественные огнестрельные ранения — на теле животного видны входные отверстия разного диаметра. По мнению врача, стреляли самодельной картечью. Предварительно, потеря подвижности задних конечностей связана с отеком спинного мозга, — сказала она.

В случае подтверждения предположений можно будет говорить о благоприятном прогнозе, уточнила она. Животное получает антибиотики и обезболивающие, а более точное заключение дадут, когда будет проведено детальное сравнение рентгеновских снимков, написала Радионова в Telegram-канале.

5 сентября сообщалось, что тяжелораненую белую медведицу перевезли авиацией с острова Диксон в Норильск, где ей занялись московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора.

Позже медведицу доставили на территорию Московского зоопарка, а во время транспортировки она находилась в специальной клетке.