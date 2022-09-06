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Раненую медведицу с острова Диксон доставили в Московский зоопарк

Евгений Жуков
Общество
Раненую медведицу с острова Диксон доставили в Московский зоопарк
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Б. Грузинская ул., 1, Москва Карта всех событий

Раненую медведицу с острова Диксон привезли на территорию Московского зоопарка. Об этом стало известно во вторник, 6 сентября.

Во время транспортировки медведица находилась в специальной клетке. В пути животное сопровождали специалисты и сотрудники Московского зоопарка, рассказала директор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Недавно сообщалось, что белую медведицу, которую обнаружили с ранениями на острове Диксон в Красноярском крае, привезли на лечение в Москву.

Животное в тяжелом состоянии перевезли авиацией из Диксона в Норильск, где им занялись московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора.

В июле 2022 года на острове Диксон уже проходила операция по спасению белой медведицы, в пасти которой застряла жестяная банка. Спасать животное отправилась группа специалистов, в том числе ветеринарный врач из Московского зоопарка.

Белую медведицу, спасенную в Красноярском крае после того, как у нее в пасти застряла банка сгущенного молока, вывезли в естественную среду обитания, оставив ей запас рыбы.

медведица Росприроднадзор Животные
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