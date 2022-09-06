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Найденную на острове Диксон медведицу доставили на лечение в Москву

Анастасия Колоскова
Город
Найденную на острове Диксон медведицу доставили на лечение в Москву
Фото: Telegram / Светлана Радионова

Белую медведицу, которую обнаружили с ранениями на острове Диксон в Красноярском крае, привезли на лечение в Москву. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Борт с раненой белой медведицей прибыл в столицу. Московские врачи готовы оказать помощь, — отметила она.

По словам руководителя ведомства, ветеринарные врачи дают хорошие прогнозы. Шансы на то, что животному удастся сохранить жизнь есть, написала Радионова в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что тяжелораненую белую медведицу перевезли авиацией из Диксона в Норильск, где им занялись московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора.

Позже стало известно, что животное доставят на лечение в Москву.

В июле этого года на Диксоне уже проходила операция по спасению белой медведицы, в пасти которой застряла жестяная банка. Спасать животное отправилась группа специалистов, в том числе ветеринарный врач из Московского зоопарка. Вместе с ним в Красноярский край отправили необходимое оборудование и препараты.

медведица Росприроднадзор Животные
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