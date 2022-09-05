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«Не теряем надежды»: тяжелораненую белую медведицу перевезут на лечение в Москву

Евгений Белоусов
Происшествия
«Не теряем надежды»: тяжелораненую белую медведицу перевезут на лечение в Москву
Фото: Unsplash

Белую медведицу, обнаруженную с ранениями на острове Диксон в Красноярском крае, доставят на лечение в Москву. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Сейчас специалисты готовят клетку для перевоза медведицы. Завтра ранним утром медведицу доставят в аэропорт Норильска, а оттуда — на лечение в Москву. Не теряем надежды на ее спасение, — рассказала она.

По словам Радионовой, ветеринары столичного зоопарка прибыли на остров максимально оперативно благодаря помощи ГМК «Норникель». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Раненую медведицу в этот же день перевезли авиацией из Диксона в Норильск, где ее спасением занялись московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора.

В июле этого года на Диксоне уже проходила операция по спасению белой медведицы, в пасти которой застряла жестяная банка. Спасать животное отправилась группа специалистов, в том числе ветеринарный врач из Московского зоопарка. Вместе с ним в Красноярский край отправили необходимое оборудование и препараты.

Ветеринары Красноярский край медведица Животные
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