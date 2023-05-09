Один раз в год сады цветут: какие центры притяжения стоит посетить в разных районах столицы

Фото: Пресс-служба Ботанического сада им. Цицина

Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марфино Карта всех событий

Центры притяжения есть в каждом районе города: это парки и зоны отдыха, детсады и школы, галереи и музеи, офисы и заводы, выставочные и спортивные пространства. Создание каждого такого объекта становится большим событием.

Марфино

Весна! Самое красивое мгновение года. Первоцветы, порадовавшие горожан, сменило еще более грандиозное зрелище — цветение садов. В Главном ботаническом саду имени Цицина Российской академии наук бело-розовыми облаками окутана сакура.

Ощутить незабываемые моменты зрительного наслаждения и вдохнуть тончайший аромат можно в «Японском саду». Открыт райский уголок будет до 15 октября, но пик цветения растений приходится на майские праздники.

Коптево

Храмовый комплекс в честь святителя Спиридона Тримифунтского, построенный на севере столицы, введен в эксплуатацию. Венчает храмовую часть впечатляющий византийский купол с крестом.

Главный вход храма расположен в нижнем ярусе колокольни. По словам руководителя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, храмовый комплекс включает два отдельно стоящих здания, созданных по канонам Русской православной церкви в сочетании со стилистикой поздней византийской и балканской культовой архитектуры. Это предопределило посвящение храма одному из наиболее почитаемых греческих святых.

Москворечье–Сабурово

Первый в этом году Центр государственных услуг открылся после капитального ремонта в районе Москворечье-Сабурово. По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, современные дизайнерские решения позволили сделать офис более светлым и просторным. Здесь появились отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака, кафетерий «Мой кофе», диагностический комплекс, с помощью которого можно провести экспресс-анализ ключевых показателей организма. Увеличилось и количество компьютеров в зоне электронных услуг.

Арбат

В 30-х годах прошлого века архитектор Эммануил Гамзе создал индивидуальный проект семиэтажного жилого дома, который был успешно реализован в Нижнем Кисловском переулке. Пластику фасада родившегося строения определили выступы эркеров, ризалиты лестничных клеток и порталы входных групп. Три нижних этажа рустованы, выделены более темным цветом и отделены от верхней части резным поясом. В шедевр советской архитектуры заселились работники Дорогомиловского химического завода.

В этом году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда фасад дома ждет обновление. Разработан уникальный проект проведения работ, который учитывает все особенности объекта. По словам заместителя гендиректора ФКР Москвы Владимира Кожиченкова, важно возвращать первозданную красоту историческим домам.

Люблино

В районе Люблино с момента начала реализации программы реновации ее участники стали новоселами в десяти домах. Еще больше зданий находится на стадии строительства и проектирования. На днях Москомархитектура согласовала еще два проекта жилых комплексов, один из которых появится на улице Судакова, другой — в Спортивном проезде.

— Это будут жилые дома, построенные по самым современным технологиям, — с хорошими планировками, из качественных материалов. В плане архитектуры это оптимальная застройка, которая впишется в уже сложившуюся городскую среду, — отметил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Очаково-Матвеевское

Транспортно-пересадочный узел «Озерная» добавил полезно-развлекательную составляющую — на его территории появился торговый центр. На четырех этажах и одном подземном уровне откроются бутики, магазины, предприятия общественного питания. Часть из них будет работать по удлиненному графику с учетом пассажирского потока ТПУ.

— На территории Москвы поездки на городском транспорте должны быть не только быстрыми, но и удобными. Именно поэтому в составе ТПУ строится сопутствующая инфраструктура, в том числе объекты ретейла. Новый комплекс у метро «Озерная» позволит пассажирам совершать необходимые покупки, не покидая территорию транспортного узла, — рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Хамовники

Музей Москвы, расположенный в Хамовниках, знакомит горожан с районами столицы. Новая выставка проекта «Москва без окраин» посвящена Филям. Ее лейтмотивом стал ландшафт. Филевское междуречье — долины и склоны, ритм которым с одной стороны задает Москва-река, а с другой — Сетунь. В 1960х годах эта территория стала полноценной частью города и по сей день прирастает новыми кварталами и продолжает сохранять островки природы. Местная история передается из уст в уста и тщательно фиксируется краеведами, которые объединяются вокруг библиотек — самых значимых культурных центров Филей.

Устные истории, рассказанные горожанами, и прошедшие экспертизу краеведов, легли в основу экспозиции. Посетители увидят необычные экспонаты: украшения XII– XVI веков, эскизы спортивной формы, кормушки для филевских синичек, кастрюлю-скороварку и макет ракеты-носителя «Протон». Посетить экспозицию можно до 20 августа.