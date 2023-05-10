Учитель года Москвы предложил свою методику преподавания

Фото: Из личного архива Сергея Валюгина

В столице подвели итоги ежегодного городского конкурса «Учитель года Москвы». Победителем стал преподаватель русского языка и литературы школы имени Федора Михайловича Достоевского Сергей Валюгин, с которым 10 мая пообщалась «Вечерняя Москва».

— Сергей Викторович, как давно вы работаете учителем?

— Преподаю русский язык и литературу уже 15 лет. В свое время учился в одном из зданий нашего образовательного комплекса, так что школа имени Достоевского, можно сказать, мне как родная. Профессию преподавателя выбрал из-за моего школьного учителя Александра Геннадьевича Гутова. Он стал для меня вдохновляющим примером того, каким может быть педагог: мне казалось, что он никогда не болел, был с нами 24 часа в сутки и семь дней в неделю, а после его занятий я выходил с ощущением, что мне открылась неизвестная ранее область на литературной карте.

В первые годы работы в школе я пытался быть похожим на него. Правда, потом понял, что в первую очередь нужно быть самим собой. Когда меня спрашивают, как мне на все хватает сил, я отвечаю: дети — мой источник неиссякаемой энергии. Я учу их, а они учат меня в ответ.

— На конкурсе вы презентовали свою методику преподавания. Что она собой представляет?

— Литература — та область, в которой еще много тайн и загадок. Меня это привлекает. Мне нравится пытаться понять писателя через его эпоху и произведения. Особенно приятно делать это вместе с учениками. У одного из моих любимых писателей Николая Гумилева есть стихотворение «Шестое чувство», в котором описывается умение человека видеть нечто за строками текста, умение задавать вопросы и находить ответы. Суть этого стихотворения хорошо передает и мою педагогическую находку: помогать ученикам глубже понимать литературные произведения, ориентируясь не только на текст. Не бывает текстов, написанных в вакууме. На писателей влияют исторические события, их литературное окружение. Если Александр Пушкин пишет, что его герой погибает в Бородинском сражении, значит, ему важно, чтобы так произошло. Почему? Эти вопросы, факты подталкивают моих учеников к новому осмыслению текста. В итоге есть текст, контекст и подтекст — то, о чем автор не написал напрямую, но, если взять несколько его произведений, сравнить их, можно увидеть, что беспокоило автора в этот момент.

— Говорят, что дети мало читают. Что вы об этом думаете?

— Действительно, мир меняется, а вместе с ним и отношение к книге. Я думаю, это происходит, потому что литература является для современного ребенка лишь одним из видов получения информации, наряду с многочисленными цифровыми источниками. С этим нужно считаться. Нужно поменять подход к книге, чтобы привести детей к литературе, надо суметь заинтересовать их. Моя методика дает свой результат: детям нравится обсуждать прочитанные произведения, нравится видеть цельный мир литературы, стоящий за отдельными произведениями.

ДОСЬЕ

Сергей Викторович Валюгин родился в Москве. Окончил Московский педагогический государственный университет по специальности «учитель русского языка и литературы», также получил допобразование «педагог-психолог». Победитель конкурса «Учитель года Москвы» — 2009 в номинации «Педагогический дебют» и «Учитель года Москвы» — 2023.