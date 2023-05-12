Моя бабушка крутит гири: большой семейный фестиваль «Готов к труду и обороне» пройдет в Москве 13 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, улица Стромынка, 4с1 Карта всех событий

В Москве 13 мая пройдет фестиваль «Готов к труду и обороне», на котором отберут участников этапов соревнований среди семейных команд. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Площадкой для фестиваля выбрали Олимпийский центр братьев Знаменских. Соревноваться будут команды из четырех человек: ребенок в возрасте от 8 до 11 лет, мамы и папы — от 25 до 49 лет, бабушки и дедушки — от 50 до 69 лет.

— Их ждут испытания на силу, скорость, гибкость, выносливость, координацию и прикладные навыки. Победители представят Москву в финальном этапе фестиваля ГТО, — рассказали организаторы мероприятия.

Мальчикам и папам предстоит состязаться в подтягиваниях на перекладине. Девочкам, мамам, бабушкам и дедушкам — в отжиманиях. В программе будут и другие нормативы. А самые юные участники фестиваля — дети 6–7 лет — вместе с родителями смогут выполнить задания в номинации «Я готовлюсь к ГТО».

— Семейные команды, занявшие первое, второе и третье места, в отборочном этапе награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, а их участники — медалями и дипломами, — сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет по адресу: ул. Стромынка, 4, стр. 1, с 10:00 до 18:00. Московский центр «Патриот.Спорт» регулярно принимает нормативы ГТО на базе 300 образовательных организаций. В этом году комплексу ГТО исполнилось 92 года. Сейчас он состоит из 18 ступеней, каждая из которых соответствует определенной возрастной категории.

В прошлом году участие в комплексе «Готов к труду и обороне» приняли 210 399 человек, из них 117 954 успешно выполнили его на знаки отличия.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В этом году правительство РФ утвердило новые возрастные группы комплекса ГТО. Если раньше их было 11, то теперь — 18. Для детей младше 16 лет предусмотрены пят ступеней с равным шагом в два года. Молодые люди от 18 до 30 лет смогут получить знаки отличия трех ступеней. Нормативы новой седьмой ступени предназначены для юношей и девушек в возрасте 18–19 лет. Последняя, 18-я ступень по-прежнему будет объединять россиян старше 70 лет.