В столице прошел первый Форум волонтеров школьных служб примирения

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Волонтеры помогают решать конфликты и налаживать взаимоотношения среди всех участников образовательного процесса в школах столицы.

В столице прошел Форум волонтеров школьных служб примирения Москвы. В нем приняли участие около 300 волонтеров из более 70 образовательных организаций столицы, 200 из которых — дети. Организатором форума выступил Городской психолого-педагогический центр (ГППЦ) столичного Департамента образования и науки (ДОНМ).

— Форум — прежде всего возможность для диалога детей и взрослых. Участвуя в работе площадок форума, в обсуждениях, позитивных дебатах, они найдут те подходы к решению спорных ситуаций, которые впоследствии смогут транслировать, а также масштабировать на всю систему школьных служб примирения. Такие мероприятия, как данный форум позволяют из повседневных забот, из жизненного потока на несколько часов погрузиться в заинтересованное обсуждение вопросов и найти оптимальные решения, — заявил Николай Антонов, начальник Управления реализации государственной политики в сфере воспитания и дополнительного образования ДОНМ.

Целью форума было определить перспективы развития детского движения учащихся-волонтеров служб примирения и популяризировать восстановительный подход в реагировании на конфликты в школах. Дети-волонтеры играют важную роль в службах: они активно делятся своим опытом решения конфликтных ситуаций, в их присутствии другим детям проще вступить в диалог со взрослыми.

— Дети-волонтеры прошли специальное обучение и сейчас принимают участие в разрешении спорных ситуаций, возникающих у школьников. Многие из волонтеров — участники клуба «Диалог дружбы», который в течение пяти лет объединяет ребят с активной жизненной позицией, готовых помогать одноклассникам в разрешении трудных ситуаций межличностного взаимодействия. Ребята на клубных встречах, обмениваясь опытом и делясь планами, обсуждали идею организации форума, о котором теперь мы можем говорить как о новом этапе развития школьных служб примирения с участием детей, — отметила руководитель клуба «Диалог дружбы» Городской службы примирения ГППЦ Екатерина Клинкова.

Посетители форума участвовали в мастерских, дискуссиях, тренингах, игровых практиках для волонтеров и их взрослых наставников. Заглавные темы обсуждений были такие: «Зачем школе служба примирения?», «Применение восстановительного подхода в педагогической практике», «Перспективы развития детского движения волонтеров службы в Москве». Ведущими площадок выступили специалисты Городской службы примирения ГППЦ, кураторы школьных служб примирения, педагоги-психологи и социальные педагоги московских школ и дети-волонтеры.

— Восстановительный подход — метод ненасильственного разрешения конфликтов, когда участники спора сообща ищут компромисс, решение проблемы. Этот метод исключает позиции «обидчик» и «жертва», исключает наказания. Вместо этого взрослые и дети учат коммуницировать между собой, вместе выстраивать комфортную и гармоничную среду, — отметил руководитель Городской службы примирения, специалист ГППЦ Антон Коновалов.

Службы в школах были созданы в качестве еще одного ресурса для формирования психологически безопасной и комфортной образовательной среды. С каждым годом количество таких объединений в Москве растет: сейчас они созданы в 483 школах города. С сентября 2022 года специалисты служб вместе с волонтерами разрешили почти две тысячи конфликтных ситуаций, а участниками программы стали около 3800 учеников.

Узнать больше информации о работе школьных служб примирения в Москве можно на сайте Городского психолого-педагогического центра.