Какой будет погода в Москве летом 2023 года

Высокий уровень ультрафиолетового излучения: какой будет погода в Москве этим летом
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Середина мая в Москве ожидается по-летнему теплой. Как отметил в беседе с «Вечерней Москвой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, воздух в столице на этой неделе будет прогреваться от 22 до 24 градусов.
— В четверг даже приблизимся и, возможно, преодолеем отметку в 25 градусов тепла. Это уже совсем летняя погода, — сказал Вильфанд.
Если еще неделю назад в Москве отмечалась аномально холодная погода, то прогнозируемое тепло на четыре градуса выше нормы скорее соответствует концу июня, нежели маю.
— Осадков не ожидается, только в пятницу возможен совсем небольшой дождь, — сказал Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра также предупредил о высоком уровне ультрафиолетового излучения.
— В Москве его индекс будет близок к высокому, нужно быть осторожным, — отметил научный руководитель Гидрометцентра.
Лето в Центральной России действительно ожидается теплое, но температура будет всего на полтора-два градуса выше климатической нормы. Дефицит осадков, согласно данным центра погоды «Фобос», составит не более 10 процентов. Самыми засушливыми будут начало и конец лета. В целом же среднее нормальное значение температуры летом в Москве считается 20–25 градусов тепла днем и от ноля до 15 градусов ночью. Сорокаградусные температуры характерны для климата аравийских пустынь.
Градусник зашкалил
Несмотря на то что 40 градусов для Москвы явно перебор, в столице были очень жаркие годы.
- 1901 год. Пик засухи в этом году пришелся на 21 июня, когда было зафиксировано 34,7 градуса.
- 1917 год. До сих пор не побиты суточные рекорды 30 июня — 33,5 градуса и 3 июля — 32,2 градуса.
- 1938 год. В Москве наблюдалась аномально теплая погода. Синоптики отмечают, что до сих пор не побиты восемь суточных рекордов.
- 1972 год. Все три месяца были аномально теплыми. Жара 25–30 градусов установилась во второй половине августа и не спадала до конца месяца. Дождей не было.
- 1999 год. Рекордно теплым был весь июнь, 18 дней дневная температура была 28–32 градуса.
- 2010 год. В результате затяжной засухи и жары загорелись подмосковные торфяники, столицу заволокло дымом. Самый жаркий день — 29 июля — до 38,2 градуса.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Шувалов, метеоролог:
— Я бы обозначил середину месяца как период затянувшегося бездождья. При этом температура будет испытывать колебания. В выходные также сохранится сухая и солнечная погода. Будет держаться высокое атмосферное давление, около 752–754 миллиметров ртутного столба. Всю неделю ветер будет северных и восточных направлений.
ФАКТ
В 2010 году во время аномальной жары в Москве зафиксировано 44 дня с температурой воздуха выше 30 градусов, из них 33 дня — подряд. Норма для наших широт — всего четыре дня с такой температурой.