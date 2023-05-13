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Опасное солнце: какие кожные заболевания возникают из-за ультрафиолета

Рафаэль Залян

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Общество
Опасное солнце: какие кожные заболевания возникают из-за ультрафиолета
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Наконец-то в столичном регионе потеплело и солнечных дней стало в разы больше. Однако такая погода не только может поднять настроение, но и навредить здоровью. Какие болезни может спровоцировать солнечное излучение, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Людмилы Алексеевой.

По словам эксперта, активные солнечные лучи способны вызвать:

  • ожог кожи;
  • фотодерматоз;
  • злокачественную меланому;
  • карционому — рак кожи.

— Естественно, фотодерматоз или, как говорят иначе, «аллергия на солнце» — одна из частых проблем. Болезнь обусловлена повышенной чувствительностью кожи к солнечным лучам, — пояснила терапевт.

У больного на месте воздействия ультрафиолета возникают:

  • покраснения;
  • волдыри;
  • шелушение кожи;
  • зуд.

— Высыпания образовываются на разных участках кожного покрова. Это область лица, ног, рук, иногда живот, редко на других участках, — перечислила Алексеева.

Болезнь очень часто развивается при выезде на морское побережье и в страны, где активность солнца куда сильнее, чем в России, заключила терапевт.

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