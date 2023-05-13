Опасное солнце: какие кожные заболевания возникают из-за ультрафиолета
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Наконец-то в столичном регионе потеплело и солнечных дней стало в разы больше. Однако такая погода не только может поднять настроение, но и навредить здоровью. Какие болезни может спровоцировать солнечное излучение, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Людмилы Алексеевой.
По словам эксперта, активные солнечные лучи способны вызвать:
- ожог кожи;
- фотодерматоз;
- злокачественную меланому;
- карционому — рак кожи.
— Естественно, фотодерматоз или, как говорят иначе, «аллергия на солнце» — одна из частых проблем. Болезнь обусловлена повышенной чувствительностью кожи к солнечным лучам, — пояснила терапевт.
У больного на месте воздействия ультрафиолета возникают:
- покраснения;
- волдыри;
- шелушение кожи;
- зуд.
— Высыпания образовываются на разных участках кожного покрова. Это область лица, ног, рук, иногда живот, редко на других участках, — перечислила Алексеева.
Болезнь очень часто развивается при выезде на морское побережье и в страны, где активность солнца куда сильнее, чем в России, заключила терапевт.