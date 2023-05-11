«От 30 до 38 градусов»: с чем связана вероятность аномальной жары летом 2023 года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Предстоящее лето в Москве должно будет обогнать по теплу лето прошлого года, а столбики термометров могут подняться вплоть до 38 градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, жаркая погода в столице обычно держится от 7 до 12 дней. Прошлым летом она сохранялась около трех недель. В этом же сезоне рекорд может быть побит:

— Конкретные температурные значения сейчас определить сложно, но она может колебаться в пределах от 30 до 38 градусов. Хотя, конечно, пока что это только предположение.

Аномальная жара в Москве, как рассказал синоптик, может быть связана с блокирующим антициклоном в европейской части России и малооблачной погодой:

— Южные, юго-западные и юго-восточные потоки будут нести жаркий воздух из Центральной Азии и Средиземноморья, а отсутствие облаков не будет мешать солнцу отдавать земле солнечное тепло. Она будет сильно нагреваться и передавать свое тепло приземному слою воздуха, повышая температуру до аномальных значений.

Также в беседе с «ВМ» синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в эти выходные. По его словам, суббота станет самым теплым днем этой недели, а уже в воскресенье температура снова понизится и прогнозируются дожди.