Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Пройдут дожди»: москвичам рассказали о погоде на предстоящих выходных

Иссалина Аюпова

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Общество
«Пройдут дожди»: москвичам рассказали о погоде на предстоящих выходных
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Суббота в столице станет самым теплым днем на этой неделе, а в воскресенье температура незначительно понизится и пойдут дожди. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, в предстоящую субботу, 13 мая, температура воздуха поднимется до 21–23 градусов тепла. Прогнозируется малая облачность, без осадков.

— Ветер будет дуть северо-западный, по силе — 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, — сообщил Ильин.

В ночь с субботы на воскресенье, с 13 на 14 мая, синоптик пообещал холодный фронт, понижение температуры и дожди.

— Днем в воскресенье, 14 мая, температура воздуха будет колебаться от 15 до 20 градусов, а в дневные и ночные часы пройдут дожди. Ветер изменит направление на северо-восточное, но преобладать будет северная часть. По силе он будет достигать от 2 до 7 метров в секунду, — рассказал специалист.

Синоптик отметил, что атмосферное давление в воскресенье ночью немного упадет, а днем начнет расти до 756–757 миллиметров ртутного столба.

— Ночные температуры будут довольно высокие и в субботу, и в воскресенье: от 7 до 10 градусов со знаком плюс, — заверил Ильин.

В беседе с «ВМ» врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как справиться с головной болью из-за скачков атмосферного давления. Она рекомендовала контрастные ванны и физические нагрузки для улучшения работы сосудов.

Прогнозы Погода
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стол, за которым усядутся все

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Все мнения
О проекте