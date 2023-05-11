«Пройдут дожди»: москвичам рассказали о погоде на предстоящих выходных

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Суббота в столице станет самым теплым днем на этой неделе, а в воскресенье температура незначительно понизится и пойдут дожди. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, в предстоящую субботу, 13 мая, температура воздуха поднимется до 21–23 градусов тепла. Прогнозируется малая облачность, без осадков.

— Ветер будет дуть северо-западный, по силе — 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, — сообщил Ильин.

В ночь с субботы на воскресенье, с 13 на 14 мая, синоптик пообещал холодный фронт, понижение температуры и дожди.

— Днем в воскресенье, 14 мая, температура воздуха будет колебаться от 15 до 20 градусов, а в дневные и ночные часы пройдут дожди. Ветер изменит направление на северо-восточное, но преобладать будет северная часть. По силе он будет достигать от 2 до 7 метров в секунду, — рассказал специалист.

Синоптик отметил, что атмосферное давление в воскресенье ночью немного упадет, а днем начнет расти до 756–757 миллиметров ртутного столба.

— Ночные температуры будут довольно высокие и в субботу, и в воскресенье: от 7 до 10 градусов со знаком плюс, — заверил Ильин.

В беседе с «ВМ» врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как справиться с головной болью из-за скачков атмосферного давления. Она рекомендовала контрастные ванны и физические нагрузки для улучшения работы сосудов.