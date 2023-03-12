Ходьба босиком и контрастный душ: как справиться с головной болью из-за перепадов давления

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В выходные 11–12 марта в столице наблюдаются резкие перепады температуры и атмосферного давления. Неприятные ощущения в такое время могут быть связаны со слабым тонусом сосудов. Как справиться с метеозависимостью, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, здоровый человек не обращает внимания на скачки атмосферного давления, потому что его организм успевает приспособиться к изменениям внешней среды.

— Ухудшение самочувствия случается, когда тонус сосудов не позволяет адаптироваться к климатическим изменениям, — заметила она.

Чтобы минимизировать подобные проблемы, нужно тренировать сосуды, считает специалист.

— Лучше всего делать это с помощью физической нагрузки и контрастных процедур. Летом хорошо тренирует сосуды ходьба босиком по прохладной воде и горячему песку, — пояснила врач.

В зимне-весенний период можно улучшать работу сосудов с помощью контрастного душа, рассказала Чернышова.

— Если сложно сразу полностью встать под контрастный душ, можно начать с упрощенной версии, — посоветовала медик. — Например, с контрастных процедур для кистей рук. Для этого будет достаточно поочередно помещать руки под горячую и холодную воду.

Этого, как считает терапевт, будет достаточно, чтобы повысить тонус сосудов.

— Таким же образом можно снять приступ начинающейся головной боли на фоне метеозависимости. Если у человека возникло чувство, что вот-вот разболится голова, процедура позволит не допустить этого, — уверена врач.

Также заставляют работать сосуды физическая активность и тренировки, добавила врач.

— Когда человек занимается спортом, он заставляет сосуды работать и улучшает их тонус. Тренированные и спортивные люди не страдают от скачков давления, — рассказала специалист.

А вот способствуют усилению метеозависимости, уверена врач, следующие факторы: