Ходьба босиком и контрастный душ: как справиться с головной болью из-за перепадов давления
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В выходные 11–12 марта в столице наблюдаются резкие перепады температуры и атмосферного давления. Неприятные ощущения в такое время могут быть связаны со слабым тонусом сосудов. Как справиться с метеозависимостью, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По словам специалиста, здоровый человек не обращает внимания на скачки атмосферного давления, потому что его организм успевает приспособиться к изменениям внешней среды.
— Ухудшение самочувствия случается, когда тонус сосудов не позволяет адаптироваться к климатическим изменениям, — заметила она.
Чтобы минимизировать подобные проблемы, нужно тренировать сосуды, считает специалист.
— Лучше всего делать это с помощью физической нагрузки и контрастных процедур. Летом хорошо тренирует сосуды ходьба босиком по прохладной воде и горячему песку, — пояснила врач.
В зимне-весенний период можно улучшать работу сосудов с помощью контрастного душа, рассказала Чернышова.
— Если сложно сразу полностью встать под контрастный душ, можно начать с упрощенной версии, — посоветовала медик. — Например, с контрастных процедур для кистей рук. Для этого будет достаточно поочередно помещать руки под горячую и холодную воду.
Этого, как считает терапевт, будет достаточно, чтобы повысить тонус сосудов.
— Таким же образом можно снять приступ начинающейся головной боли на фоне метеозависимости. Если у человека возникло чувство, что вот-вот разболится голова, процедура позволит не допустить этого, — уверена врач.
Также заставляют работать сосуды физическая активность и тренировки, добавила врач.
— Когда человек занимается спортом, он заставляет сосуды работать и улучшает их тонус. Тренированные и спортивные люди не страдают от скачков давления, — рассказала специалист.
А вот способствуют усилению метеозависимости, уверена врач, следующие факторы:
- сидячая работа;
- нарушенный режим сна и бодрствования;
- отсутствие свежего воздуха.