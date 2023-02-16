Невролог Пьянзина назвала основные причины частой мигрени

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Мигрень — это отдельное неврологическое заболевание, которое имеет наследственную предрасположенность. Приступы головной боли при мигрени чаще всего односторонние, пульсирующего характера, сопровождаются реакцией на свет и звук, возможны также тошнота и рвота, длительность приступов без лечения составляет от четырех до 72 часов. Какие факторы вызывают мигрень и можно ли от нее избавиться, «Вечерней Москве» рассказала врач-невролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Наталья Пьянзина.

Мигрень — распространенное заболевание, встречающееся у каждой пятой женщины и каждого десятого мужчины, рассказала врач. Частота приступов может быть разная — от нескольких раз в жизни до ежедневных.

— Приступы мигрени могут быть спровоцированы различными внутренними и внешними триггерами, которые и влияют на учащение приступов. В частности, это нарушение сна (бессонница или избыток сна), пропуск приема пищи, менструация, чрезмерные физические нагрузки, яркий свет, громкий звук и так далее. Но одни из самых частых триггеров — это стресс, переутомление, тревога, — пояснила Пьянзина.

Врачи выделяют причины, из-за которых приступы мигрени наблюдаются чаще: это могут быть неправильное или неоптимальное обезболивание, эмоциональный стресс, депрессия, тревога, чрезмерное употребление кофеина, злоупотребление анальгетиками, храп, ожирение или наличие других болевых синдромов.

— К сожалению, от мигрени невозможно избавиться навсегда, — предупредила специалист. — Лечение мигрени заключается в том, чтобы сделать приступы мягче, реже, подобрать эффективное купирование. При частоте приступов более четырех раз в месяц — назначение препаратов профилактической терапии.

Единственное возможное лечение — научить человека жить с мигренью, но так, чтобы головная боль не влияла на качество жизни, не мешала работать, учиться, наслаждаться жизнью, заключила Пьянзина.