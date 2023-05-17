Безграничные возможности: как технологии искусственного интеллекта помогают московским предприятиям
Московский производитель начал выпускать карты, необходимые для работы систем искусственного интеллекта (ИИ). «Вечерняя Москва» 17 мая выяснила, где их будут применять.
Новая столичная разработка может использоваться в системах видеонаблюдения на предприятиях, распознавания лиц в режиме реального времени, идентификации транспортных средств, контроля размещения товаров. Такая карта искусственного интеллекта способна устанавливаться не только на материнскую плату компьютера, но и в серверные устройства.
— Запрос на российские карты искусственного интеллекта — наболевший для наших партнеров, поэтому год назад мы взялись за разработку и уже дошли до стадии опытных образцов. Можно предполагать, что через несколько лет ни одно предприятие Москвы не сможет работать без использования ИИ, поэтому мы видим для себя в этом направлении огромный потенциал, — отметил генеральный директор компании-разработчика Роман Дементьев.
Кстати, с 24 мая для столичных инженеров стартует образовательный курс, на котором эксперты расскажут, где и как используется ИИ, помогут разобраться в базовых моделях цифровых помощников, методиках автоматизации и принятия решений.
— Наши ученые ежегодно представляют уникальные разработки в области ИИ: системы глубокой видео- и аудиоаналитики для оценки эффективности работы менеджеров, симулятор для обучения студентов, а также нейронная сеть для выявления опасного вождения и другие, — рассказал об образовательном курсе ректор Московского технического университета связи и информатики Сергей Ерохин.
Новации, когда человеку помогают нейросети и искусственный интеллект, все чаще внедряют в самые разные сферы жизни и экономики.
Взять, к примеру, медицину. Нейросети помогают врачам выявлять на ранних стадиях самые разные болезни, в том числе и онкологические. Внедрение подобных цифровых технологий заняло десять лет и успешно продолжается сейчас. Причем не только в здравоохранении.
Так, в одной из столичных компаний выпускается передовое интерактивное оборудование, дисплеи и средства вычислительной техники. В планах — расширение автоматизированного производства на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». Управлять им будет ИИ с использованием робототехнических средств. С линии ежегодно смогут сходить более полумиллиона LCD-экранов.
— Сейчас объем производства до четырех тысяч устройств в месяц. Его обеспечивает минимум сотрудников за счет современных технологий, — отметил руководитель этого предприятия Владимир Крикушенко.
Среди резидентов особой экономической зоны, использующих ИИ в работе, есть и другие предприятия. Например, компания по производству ортопедической обуви.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Искусственный интеллект помог столичным терапевтам поставить более 10 миллионов диагнозов. Московские нейросети проанализировали более 27 тысяч лучевых исследований пациентов ЯНАО.
С 2019 года искусственный интеллект помогает пользователям Портала поставщиков эффективно работать с каталогом. Сегодня ресурс содержит свыше 2 миллионов наименований товаров, работ и услуг.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики:
— Искусственный интеллект — технология, которая активно внедряется в работу предприятий и модернизирует промышленный сектор России. Он способен оптимизировать многие процессы и повысить производительность труда. Чтобы эффективно использовать его на практике, специалистам необходимо обладать достаточными знаниями и навыками. Подготовили цикл бесплатных онлайн-лекций. Шесть обучающих модулей помогут инженерам овладеть основами работы с искусственным интеллектом и освоить области его применения.