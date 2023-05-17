Безграничные возможности: как технологии искусственного интеллекта помогают московским предприятиям

Генеральный директор компании-резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» показывает работу современных дисплее / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Московский производитель начал выпускать карты, необходимые для работы систем искусственного интеллекта (ИИ). «Вечерняя Москва» 17 мая выяснила, где их будут применять.

Новая столичная разработка может использоваться в системах видеонаблюдения на предприятиях, распознавания лиц в режиме реального времени, идентификации транспортных средств, контроля размещения товаров. Такая карта искусственного интеллекта способна устанавливаться не только на материнскую плату компьютера, но и в серверные устройства.

— Запрос на российские карты искусственного интеллекта — наболевший для наших партнеров, поэтому год назад мы взялись за разработку и уже дошли до стадии опытных образцов. Можно предполагать, что через несколько лет ни одно предприятие Москвы не сможет работать без использования ИИ, поэтому мы видим для себя в этом направлении огромный потенциал, — отметил генеральный директор компании-разработчика Роман Дементьев.

Кстати, с 24 мая для столичных инженеров стартует образовательный курс, на котором эксперты расскажут, где и как используется ИИ, помогут разобраться в базовых моделях цифровых помощников, методиках автоматизации и принятия решений.

— Наши ученые ежегодно представляют уникальные разработки в области ИИ: системы глубокой видео- и аудиоаналитики для оценки эффективности работы менеджеров, симулятор для обучения студентов, а также нейронная сеть для выявления опасного вождения и другие, — рассказал об образовательном курсе ректор Московского технического университета связи и информатики Сергей Ерохин.

Новации, когда человеку помогают нейросети и искусственный интеллект, все чаще внедряют в самые разные сферы жизни и экономики.

Взять, к примеру, медицину. Нейросети помогают врачам выявлять на ранних стадиях самые разные болезни, в том числе и онкологические. Внедрение подобных цифровых технологий заняло десять лет и успешно продолжается сейчас. Причем не только в здравоохранении.

Так, в одной из столичных компаний выпускается передовое интерактивное оборудование, дисплеи и средства вычислительной техники. В планах — расширение автоматизированного производства на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». Управлять им будет ИИ с использованием робототехнических средств. С линии ежегодно смогут сходить более полумиллиона LCD-экранов.

— Сейчас объем производства до четырех тысяч устройств в месяц. Его обеспечивает минимум сотрудников за счет современных технологий, — отметил руководитель этого предприятия Владимир Крикушенко.

Среди резидентов особой экономической зоны, использующих ИИ в работе, есть и другие предприятия. Например, компания по производству ортопедической обуви.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Искусственный интеллект помог столичным терапевтам поставить более 10 миллионов диагнозов. Московские нейросети проанализировали более 27 тысяч лучевых исследований пациентов ЯНАО.

С 2019 года искусственный интеллект помогает пользователям Портала поставщиков эффективно работать с каталогом. Сегодня ресурс содержит свыше 2 миллионов наименований товаров, работ и услуг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики:

— Искусственный интеллект — технология, которая активно внедряется в работу предприятий и модернизирует промышленный сектор России. Он способен оптимизировать многие процессы и повысить производительность труда. Чтобы эффективно использовать его на практике, специалистам необходимо обладать достаточными знаниями и навыками. Подготовили цикл бесплатных онлайн-лекций. Шесть обучающих модулей помогут инженерам овладеть основами работы с искусственным интеллектом и освоить области его применения.