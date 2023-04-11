Умный помощник: как искусственный интеллект работает в поликлиниках Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Московские власти активно внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ) в столичную систему здравоохранения. Сейчас умный помощник есть в каждой взрослой поликлинике города. С начала 2023 года с его помощью поставили свыше одного миллиона предварительных диагнозов. О том, что умеет ИИ, как работает, помогая врачам и пациентам в столице, — в материале «Вечерней Москвы».

Что умеет ИИ в медицине

Пока технологии на основе ИИ применяются только в двух направлениях — лучевые исследования и диагностика.

В первом случае речь идет о технологии компьютерного зрения. Нейросеть анализирует цифровые снимки (рентгена, томографа, маммографа, флюорографа и аппарата МРТ) на предмет патологий, а затем сообщает об их наличии или отсутствии у пациента врачу.

На данный момент умные «глаза» применяются в 44 сервисах. Болезни, которые они могут выявлять: COVID-19, инсульт, ишемическая болезнь сердца, заболевания молочной железы, эмфизема и рак легких, остеопороз, сколиоз, плоскостопие, гидроторакс, грыжа позвоночных дисков и многие другие.

Разработка ИИ в сфере лучевых исследований продолжается. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, к концу этого года нейросети уже будут применяться в более чем 50 сервисах.

Второе направление, в котором применяется ИИ, — диагностика. С 2020 года в поликлиниках Москвы работает система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Ее основные функции — постановка диагноза и построение траектории лечения. За годы своего существования система поставила более девяти миллионов диагнозов.

Как работает искусственный интеллект

Принцип действия ИИ в медицине довольно прост. В лучевых исследованиях обученная на обезличенных снимках нейросеть ищет патологии, которые уже есть в ее базе знаний.

— Алгоритмы работают над распознаванием изображений, выявлением на них проблемных областей. То есть врачу предъявляются не все снимки, а только те, где искусственный интеллект обнаружил какие-то «неспокойные места», — объяснила «ВМ» начальник отдела томографии Smart Engines кандидат физико-математических наук Марина Чукалина.

СППВР работает схожим образом, но анализирует не снимки, а жалобы и анамнез пациента. Как рассказала «ВМ» главный врач поликлиники № 2 Наталья Шиндряева, на основании полученных сведений система ставит предварительный диагноз, а также формирует траекторию обследований, которые необходимо пройти человеку. То есть ИИ подготавливает почти все, что необходимо врачу для постановки окончательного диагноза.

— Система предлагает именно предварительные диагнозы, которые требуют от врача вдумчивого анализа и какого-то дополнительного или уточняющего обследования для того, чтобы установить уже окончательный диагноз, — подчеркнула главврач.

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Что об ИИ говорят специалисты

Главное, что позволяет сделать ИИ в медицине, — избавить врачей от рутинной работы с документацией. Это высвобождает их время и позволяет уделять больше внимания пациентам. Так, использование ИИ в среднем сокращает время на назначение дополнительных исследований и консультаций в 10 раз.

— Например, когда пациент обращается к специалисту, то у врача нет возможности пролистать всю его медицинскую карту, даже если она хранится в электронной системе, от начала и до конца. А вот ИИ способен быстро проанализировать всю содержащуюся информацию и подсказать врачу, на что следует обратить внимание из анамнеза, — говорит Чукалина. — Более того, ИИ может, исследовав динамику заключений, принять решение и предложить его специалисту. А дальше врач либо одобрит его, либо нет.

По словам Шиндряевой, технологии на основе ИИ направлены на то, чтобы максимально сэкономить время врача на получение информации. При этом осмотр пациента по-прежнему остается «золотым правилом при принятии решения».

При этом, как отмечают опрошенные «ВМ» эксперты, все решения — за медиками. ИИ работает только как помощник.

— Есть вероятность, что не все врачи будут трезво относиться к подсказкам ИИ. Кто-то будет слепо на них полагаться. Поэтому важно, чтобы, с одной стороны, вся документальная база была проработана и, с другой, в медицину не проникали ненадежные алгоритмы, — добавила Чукалина.