В Москве заработали мобильные пункты приема вторсырья

Промоутер автомобиля с контейнерами для раздельного сбора отходов Георгий Шенгелая помогает жительнице района Южное Тушино разложить вторсырье для дальнейшей утилизации в рамках экологической акции «Сделай сортировку привычкой» / Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Нелидовская улица Карта всех событий

18 мая в столице стартовала ежегодная эколого-просветительская акция «Сделай сортировку привычкой». «Вечерняя Москва» приняла участие в этом мероприятии.

Акция «Сделай сортировку привычкой» проводится столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды уже много лет. Ее главная цель — рассказать москвичам о пользе грамотной сортировки отходов и повысить экологическую осведомленность населения.

До 11 июня включительно по территориям десяти административных округов города будет разъезжать брендированный автомобиль и останавливаться по расписанию по определенным адресам, где установят баки для приема раздельно собранных отходов. Ежедневно машина будет объезжать в каждом округе три специально организованные точки сбора раздельных отходов. Таким образом, у большинства жителей столицы появилась возможность поучаствовать в этом экологическом полезном проекте. А получить дополнительную информацию о программе заинтересованным людям помогут сотрудники-волонтеры, которые дежурят возле пункта сбора отходов.

Например, на Нелидовской улице с полудня жители района Южное Тушино приносят свой мусор, чтобы его правильно утилизировать. Одна из участниц акции Юлия Вихорева уже много лет увлекается экологией и внимательно следит за всеми проектами в этой сфере, которые реализуются городской властью.

— Здесь принимают бумажные отходы, ненужную одежду, пластик, металл, крышечки от бутылок, пришедшую в негодность электронику, — рассказывает москвичка, сортируя принесенный мусор по нужным контейнерам. — Очень полезное мероприятие. Многие просто ленятся сортировать мусор, не осознавая того, насколько это важно.

И Юлия права. Когда опасные отходы (к примеру, использованные батарейки или термометры) вместе с другими выгрузят на мусорный полигон, то уже через несколько лет они могут оказаться в почве, а позже и в подземных водах.

Срок разложения у них не просто велик, а огромен. И помимо всего прочего, в них находятся элементы, которые губительно влияют на микроорганизмы, разрушая окружающую среду. Так что те же самые батарейки требуют особого способа утилизации. Поэтому их лучше всего отсортировать на самом начальном этапе мусоросборки.

— Мы ведь не просто собираем отдельно пластик — он потом отправляется на переработку. Это позволяет производить из него новые вещи и предметы, не нанося дополнительного ущерба природе. Ведь сейчас из такого сырья можно производить даже одежду, — говорит Юлия.

Красивый брендированный автомобиль, который останавливается во дворах жилых кварталов, сразу привлекает внимание местных жителей.

— Мы просто проходили мимо и решили поинтересоваться, что это за акция. Дежурные сотрудники из экологического отряда рассказали нам о ней. Обязательно примем в ней участие,— говорит москвичка Ольга Свихунова.

Подробнее об акции можно узнать на сайте www.раздельно.москва.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Кузнецов, начальник отдела управления экологической политики Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— Практику раздельного сбора мусора мы активно поддерживаем, популяризируя бережное отношение к природным ресурсам. За одиннадцать лет, пока идет эта акция, количество людей, участвующих в ней, превысило 42 тысячи человек. И с каждым годом это число продолжает расти