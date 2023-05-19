«Место силы»: власти Москвы создали тысячи мест для занятий физкультурой и спортом

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Город отмечает столетие Московского спорта. Праздник ждет горожан уже в эти выходные, 20 и 21 мая. «Вечерняя Москва» выяснила, где создаются центры притяжения для любителей физкультуры.

Фестиваль «Спорт есть искусство» стартует уже 20 мая. Повод для торжеств грандиозный — Московский спорт отмечает круглую дату. Век на волне здорового образа жизни — это повод с размахом отметить солидный возраст. Тем более что в городе с каждым годом становится все больше центров притяжения для спортсменов и любителей физических нагрузок. К примеру, вчера в олимпийском комплексе «Лужники» после вынужденного простоя из-за погоды заработал открытый бассейн. Прийти на тренировку может любой желающий.

— В Москве много мест для занятий спортом, — говорит трехкратная чемпионка мира по эстетической гимнастике, руководитель школы по художественной гимнастике Марина Онищенко. — Поддерживать себя в хорошей физической форме может любой желающий. Например, помимо гимнастики я занимаюсь плаванием. Сочетание спортивных дисциплин дает отличный результат и повод для новых достижений.

Устроить заплыв, полежать на шезлонге, сходить на аквааэробику — это только небольшая часть того, чем можно заняться в «Лужниках».

— Это место силы для многих спортсменов, — считает Марина Онищенко, отмечая, что ее воспитанницы тоже выступают в залах именитого олимпийского комплекса.

Москвичи имеют возможность заниматься в парках, на улице и даже во дворах домов — площадок с тренажерами под открытом небом в столице с каждым годом все больше. Добавляются и самые разные арены во всех округах города. Одну из будущих «кузниц» чемпионов вчера посетил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Ледовый дворец Этери Тутберидзе возводят в Ясеневе. Готовность высокая — 90 процентов. Сейчас завершаются отделка и монтаж инженерных систем.

— Строительство идет ускоренными темпами, — Рафик Загрутдинов отметил, что ледовый дворец сдадут в этом году. — Уникальность объекта состоит в том, что была просчитана математическая модель распределения потоков воздуха, чтобы создать комфортные условия и для спортсменов, и для зрителей. Температура надо льдом для фигуристов и хоккеистов будет отличаться — для хоккеистов она будет чуть прохладнее, а для болельщиков — вполне комфортные 22 градуса тепла.

Стройки идут и в других районах. И каждый новый объект по-своему уникален. В списке на ближайшее открытие Дворец спорта в Некрасовке и спорткомплекс для школы «Ника». Скоро специалисты приступят к реконструкции Дворца спорта в «Лужниках ».

— В 2023 году департаментом планируется завершить основные работы на шести объектах. Крупнейшим из них станет Дворец спорта в составе ТПУ «Некрасовка», — сказал Рафик Загрутдинов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фестиваль, организованный Департаментом спорта в год столетия Московского спорта, пройдет 20 мая. В этот день горожан ждут 10 локаций по всей столице, свыше 20 видов активностей, 5 забегов в парках.

Сегодня в Москве расположено более 19 тысяч спортивных зон — как в частной, так и в госсобственности. 4,75 миллиона москвичей постоянно занимаются физкультурой и спортом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Михайленко, социолог:

— Главный запрос москвичей в области инфраструктуры — создание объектов для доступного спорта. Москвичи в среднем оценивают важность наличия спортплощадок в шаговой доступности на 8,46 балла из 10. Открытие современных объектов спорта придает району собственную уникальность. И тут можно отметить сильную взаимосвязь между социальным самочувствием горожан и комфортностью среды. Чем активнее развиваются все сегменты спортивной инфраструктуры, тем больше спортсменов и приверженцев здорового образа жизни мы получаем.