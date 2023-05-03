Поиск забытых вещей, музыка и живое общение: топ-5 сервисов московского метро

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московское метро ежедневно перевозит порядка восьми миллионов пассажиров. Для их комфорта в подземке работают дополнительные сервисы. О самых популярных из них — в материале «Вечерней Москвы».

«Склад забытых вещей»

Один из самых старых и востребованных сервисов московского метро — «Склад забытых вещей». Он работает уже более 70 лет — с марта 1953 года. За это время через склад прошли миллионы оставленных в подземке вещей. Так, только в 2022 году их число превысило 28 тысяч.

Пассажиры забывают в метро самые разные вещи — от крошечных сим-карт до довольно крупных гидравлических тележек. Нередко в руки сотрудников метрополитена попадают весьма странные вещи. Например, в марте этого года кто-то забыл на станции голову манекена. Однако чаще всего в списке забытых — шапки, зонты, солнечные очки, дождевики и перчатки.

Склады столичного метро работают ежедневно с 08:00 до 20:00. На данный момент они размещены на трех станциях:

«Черкизовская» (у выхода № 1);

«Деловой центр» (помещение 1077, расположенное во втором ярусе станции);

«Котельники» (восточный вестибюль).

Чтобы узнать, на какой именно станции находится оставленная в метро вещь, можно позвонить по телефонам 8 (495) 539-54-54 или 3210 (только для звонков с мобильного). Также помочь в этом вопросе может чат-бот Александра.

Важно: найденные в метро личные документы (паспорт, водительские права, студенческий билет и пр.) не поступают на склад, а сразу передаются в полицию.

«Музыка в метро»

Проект «Музыка в метро» работает с 2016 года. Он позволяет городским музыкантам выступать в разных локациях подземки — вестибюлях, переходах, на выходах, в пространствах перед эскалаторами (сейчас таких точек 35).

Никаких ограничений по жанрам нет. Пассажиры могут послушать в метро классическую или танцевальную музыку, каверы на популярные песни и многое другое. При этом музыканты могут сами выбирать площадки и время для своих выступлений.

На «музыкальных точках» можно встретить как начинающих, так и известных артистов. Так, в марте этого года на «Курской» с мини-концертом выступил рэпер Баста (Василий Вакуленко). С расписанием выступлений можно ознакомиться на портале music.mosmetro.ru.

Важно: в час пик выступления не проводятся — это сделано для того, чтобы не мешать пассажирам.

«Потерялся? Не уходи!»

Проект помогает найтись самым маленьким пассажирам, которые потерялись в метро. В его разработке участвовали специалисты фонда «Поиск пропавших детей».

Смысл такой: на каждой станции подземки и МЦК размещены стикеры с героями известных мультфильмов (Чебурашка, Пятачок и др.) и надписью «Если потерялся, оставайся здесь». Если сотрудник полиции или дежурный по станции видит около такой наклейки одиноко стоящего ребенка, то он обязательно подойдет к нему и предложит помощь.

1/2 Стикер проекта «Потерялся? Не уходи!» / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 2/2 Стикер проекта «Потерялся? Не уходи!» / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

«Потерялся? Не уходи!» работает уже почти два года. За это время, как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, проект помог воссоединиться 27 семьям.

«Живое общение»

Основная функция стоек «Живое общение» — консультирование пассажиров по интересующим их вопросам. На данный момент такие справочные работают на 28 станциях метро ежедневно с 08:00 до 20:00.

Однако задачи «Живого общения» не ограничиваются ответами на вопросы пассажиров. Вот лишь небольшой список того, что на них доступно:

приобрести сувенирную продукцию Московского метрополитена, в том числе одежду и лимитированные карты «Тройка»;

воспользоваться электронной библиотекой;

получить помощь в организации передвижения маломобильных граждан.

Все станции, на которых находятся стойки «Живое общение», можно увидеть на схеме метро (отмечены буквой i в кружке).

Доступная среда

С 2013 года в столичном метро работает Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Его основная задача — обеспечить внимание и заботу людям, которые нуждаются в этом больше всего.

Сотрудники ЦОМП сопровождают в поездках пассажиров с нарушением зрения, слуха и функций опорно-двигательного аппарата. Также помощь оказывается пожилым людям и многодетным семьям.

Кстати, в центре также обучают собак-проводников. Они помогают хозяевам ориентироваться в транспорте и подают упавшие предметы. В этом году обучат еще 60 животных.

Оставить заявку на сопровождение можно на портале проекта, через чат-бот и по телефону контактного центра ЦОМП 8 (800) 250-73-41.