Топ-10 самых необычных станций БКЛ и интересные места, расположенные рядом с ними

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро работает уже полтора месяца. Красотой новых станций восхищаются не только москвичи, но и иностранцы. О самых необычных станциях БКЛ, а также об интересных местах, расположенных рядом с ними, — в материале «Вечерней Москвы».

«Давыдково»

Рядом со станцией БКЛ «Давыдково» расположена крупная база МЧС России. Оформление этой станции стало своеобразной благодарностью российским спасателям.

В кассовом зале разместилось панно «Звезда спасения». В центре расположена икона Неопалимой Купины, покровительствующая МЧС. На панно также можно увидеть девиз МЧС: «Предотвращение. Спасение. Помощь». Кроме того, на путевых стенах станции — барельефы, отражающие задачи МЧС.

В 10 минутах ходьбы от «Давыдково» находится заказник «Долина реки Сетунь» — крупнейший заповедник Москвы. Там обитают редкие виды животных и птиц. Многие из них занесены в Красную книгу города. Прогуляться через заказник можно по экотропе, которая ведет от метро к Верейской улице и через пруд со смешным названием «Пятачок».

Фото: Михаил Колобаев / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Новаторская»

Главным украшением станции «Новаторская» является «пламенеющий» потолок. В истории московского метростроения раньше не использовали стекло для отделки потолка. Так что «Новаторская» — это уникум среди станций Московского метрополитена. Оранжевый цвет станции вызывает ассоциации с образом солнца, огня и энергии новаторства.

В нескольких минутах от станции расположены сразу два парка — Воронцовский и Удальцовские пруды. В первом находятся каскад из пяти прудов, старинные дубы, китайский сад, в нем также обитают белочки.

Во втором парке есть все для активного отдыха взрослых и детей. Его любопытная особенность — деревянный настил над глубоким оврагом. Этот парк — отличное место для красивых фотографий.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Воронцовская»

«Воронцовскую» оформили в космической тематике. Композиция на потолке состоит из 11 600 алюминиевых «тарелок».

С помощью программ трехмерного моделирования получилось сымитировать Млечный Путь. А «ломаные» серые колонны на платформе напоминают метеориты, полоцкий мрамор из российских карьеров ослепляет как «белый бриллиант» — звезда Сириус.

Рядом со станцией — одноименный парк. Любители активного отдыха могут присоединиться к бесплатным занятиям по фитнесу, танцам и растяжке.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Кленовый бульвар»

Станция выдержана в минималистичном стиле. Интерьер подземного вестибюля выполнен в черно-белой гамме.

От «Кленового бульвара» за 15 минут можно дойти до музея-заповедника «Коломенское». Причем по дороге можно насладиться живописными видами набережной Москвы-реки.

Кстати, снаружи дизайн станции отсылает как раз к «Коломенскому». По задумке вход в нее напоминает силуэты куполов дворца Алексея Михайловича — второго русского царя из династии Романовых.

«Нагатинский Затон»

Одной из самых красивых станций БКЛ считается «Нагатинский Затон». На ее стенах изображены 12 рыб, выполненных из натурального камня в технике мозаичного панно. Здесь можно увидеть щуку, окуня, бычка и ротана.

Примечательно, что во время строительства станции были обнаружены необычные находки: комсомольский значок, ракушка, советская монета и бутылка ликера «Егермейстер». Все они стали частью мозаики. Бутылка, например, находится прямо над пастью щуки.

Станция расположилась на мысе Нагатинской поймы. При выходе из нее открывается красивый вид на Москву-реку. Раньше на месте этого района было четыре старинных села — Коломенское, Нагатино, Новинки и Садовники.

Историки до сих пор не могут разгадать тайну названия «Нагатино». По одной версии, название связано с болотистой местностью, по другой — произошло от старой денежной единицы «ногаты».

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

«Лефортово»

Оформление станции связано с историей времен Петра I. Ее интерьеры стилизованы под старинные гравюры XVIII века. Потолок над вестибюлем с турникетами украшен панно с изображением фамильного герба семьи Франца Лефорта — генерала и советника первого русского императора.

Новая станция позволила москвичам быстрее добраться до Лефортовского парка. Еще рядом с ней расположены Екатерининский дворец и музей Росгвардии.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Рижская»

Станция БКЛ «Рижская» оформлена в футуристическом стиле. Основной элемент декора — арки. На выходах на платформу они с подсветкой. Одна из особенностей «Рижской» — волнообразный психоделический медиаэкран.

В 12 минутах ходьбы от станции находится детский парк «Фестивальный», в котором есть много спортивных секций на любой вкус.

«Сокольники»

Оформление станции БКЛ «Сокольники» связано с одноименным парком. В нем присутствует контраст светлого и темного. Концепция называется «Техногенный лес».

Также декор «Сокольников» посвящен строительству первых станций московского метро: на светоотражающих панелях потолка разместили фрагменты плакатов тех лет.

Сокольники — один из любимых районов москвичей, в котором расположен самый старый парк в столице. История последнего тесно сплелась с легендами и преданиями. Кроме того, этот парк считается местом народных гуляний. Особенно шумными они были в дни празднования царских коронаций, когда здесь ставились целиком зажаренные быки с золотыми рогами, фонтаны из пива и вина.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

«Марьина Роща»

В декоре станции БКЛ «Марьина Роща» много отсылок к фарфору. Так, ее основным цветом стал белый, колонны на платформах напоминают пузатые фарфоровые чайники, а мраморные плиты выглядят так, словно на них есть мелкие трещины.

А вот еще один интересный факт: на станции «Марьина Роща» установлены самые длинные эскалаторы в Москве. Их протяженность составляет 130 метров, или 724 ступени.

От станции можно прогуляться до Останкинского парка и посмотреть на Останкинскую башню, а еще попасть в Еврейский музей толерантности.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

«ЦСКА»

Из названия станции очевидно, что ее оформление связано с одноименным спортивным клубом. Ее основные цвета — красный и синий.

Выход из южного вестибюля станции «ЦСКА» ведет к парку Ходынское Поле, из северного — к ледовому дворцу «Мегаспорт» и крупнейшему в Европе торгово-развлекательному центру «Авиапарк».