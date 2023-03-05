«Абсолютно сногсшибательно!»: зарубежные пользователи восхитились новыми станциями метро в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Иностранные пользователи YouTube восхитились красотой новых станций Большой кольцевой линии столичного метро.

На канале Window to Moscow было опубликовано видео, которое посвящено новым станциям московского метрополитена. Пользователи смогли оценить красоту, удобство и архитектуру станций «Каширская», «Печатники», «Кленовый бульвар», «Варшавская», «Текстильщики», «Рижская», «Нагатинский Затон», «Марьина Роща», «Сокольники», а также комфорт современных поездов с широкими дверями, зарядными портами, сенсорными панелями и сквозными проходами между вагонами.

«Очень красиво и чисто, не так, как у нас! Привет из Франции», — оставил комментарий один из пользователей.

«Это прекрасное метро. Атмосфера здесь лучше, чем в токийском метро», — отметил другой.

«Это произведение искусства! Идеальный союз истории и современности, архитектуры и искусства. Я очень впечатлен», — заявил пользователь из Польши.

«Абсолютно сногсшибательно! В Нью-Йорке мы ездим в метро с крысами. А самое главное, что наше правительство не заинтересовано тратить деньги на свой народ, но любит наносить ущерб другим странам», — посетовал другой комментатор.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Он назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.