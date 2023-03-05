Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Абсолютно сногсшибательно!»: зарубежные пользователи восхитились новыми станциями метро в Москве

Юлия Курганова
Город
«Абсолютно сногсшибательно!»: зарубежные пользователи восхитились новыми станциями метро в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Иностранные пользователи YouTube восхитились красотой новых станций Большой кольцевой линии столичного метро.

На канале Window to Moscow было опубликовано видео, которое посвящено новым станциям московского метрополитена. Пользователи смогли оценить красоту, удобство и архитектуру станций «Каширская», «Печатники», «Кленовый бульвар», «Варшавская», «Текстильщики», «Рижская», «Нагатинский Затон», «Марьина Роща», «Сокольники», а также комфорт современных поездов с широкими дверями, зарядными портами, сенсорными панелями и сквозными проходами между вагонами.

«Очень красиво и чисто, не так, как у нас! Привет из Франции», — оставил комментарий один из пользователей.

«Это прекрасное метро. Атмосфера здесь лучше, чем в токийском метро», — отметил другой.

«Это произведение искусства! Идеальный союз истории и современности, архитектуры и искусства. Я очень впечатлен», — заявил пользователь из Польши.

«Абсолютно сногсшибательно! В Нью-Йорке мы ездим в метро с крысами. А самое главное, что наше правительство не заинтересовано тратить деньги на свой народ, но любит наносить ущерб другим странам», — посетовал другой комментатор.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Он назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

пользователи Сети Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Хватит быть иждивенцами: после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем будут заканчиваться вооруженные конфликты Европы с Россией предрекли еще в 1888 году

Сергей Конахевич
Сергей Конахевич

Бережно храним историю: район Южное Тушино богат на самые разные необычные объекты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Все мнения
О проекте