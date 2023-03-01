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Путин и Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро

Араз Салехов
Город
Путин и Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 марта, открыли движение по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Глава государства поучаствовал в открытии БКЛ в режиме видеоконференции. Российский лидер назвал Большое кольцо очень нужным для города проектом, который был реализован благодаря руководству столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным.

— Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро... Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том, как эта стройка идет. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности, — сказал Путин во время видеотрансляции.

Президент поздравил москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием. В свою очередь мэр Москвы выразил благодарность президенту за высокую оценку труда строительного комплекса и в целом за развитие транспортной системы города.

— Сегодня историческое событие не только для метро, но и для всей транспортной системы, для города Москвы. Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения. Это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему и позволяет присоединять новые линии метро, создавая будущее транспортной системы, — сказал Собянин.

В ходе открытия глава города обратился к президенту с просьбой подписать новую схему метро, в которой уже есть БКЛ московской подземки. Путин согласился и оставил автограф на карте.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Рижская / Фото: РИА Новости
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Рижская / Фото: РИА Новости
Печатники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Печатники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Кленовый бульвар / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Кленовый бульвар / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Текстильщики / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Текстильщики / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Нагатинский затон / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Нагатинский затон / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Каширская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
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Каширская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Варшавская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
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Варшавская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Каховская / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
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Каховская / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Марьина Роща. / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Марьина Роща. / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
ЦСКА / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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ЦСКА / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Петровский парк / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Петровский парк / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Савеловская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Савеловская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Шелепиха / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Шелепиха / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Хорошевская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Хорошевская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Деловой центр / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Деловой центр / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Авиамоторная / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Авиамоторная / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Нижегородская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Нижегородская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Лефортово / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Лефортово / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Электрозаводская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Электрозаводская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Аминьевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Аминьевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Проспект Вернадского / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Проспект Вернадского / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Новаторская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Новаторская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Мичуринский проспект / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Мичуринский проспект / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Зюзино / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Зюзино / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Терехово / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Терехово / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Воронцовская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Воронцовская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Мневники / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Мневники / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Народное ополчение / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Народное ополчение / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Кунцевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Кунцевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Давыдково / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Давыдково / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

1 марта в работу ввели девять новых станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».

Общая протяженность БКЛ метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция. Первый участок будущей БКЛ «Каширская» — «Каховская» открылся еще в 1969 году в составе Горьковско-Замоскворецкой линии. Первый участок заново спроектированного кольца «Петровский парк» — «Деловой центр» протяженностью 10,5 километра с пятью станциями открыли в феврале 2018 года.

К открытию БКЛ в Москве оптимизировали 12 маршрутов наземного транспорта. Так, специалисты дептранса добавили остановки трамваев № 4, 7 и 13 у станции «Сокольники» и запустили новый маршрут с604 от метро «Сокольники» до «Семеновской».

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Сергей Собянин Владимир Путин
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