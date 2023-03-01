Путин и Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 марта, открыли движение по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
Глава государства поучаствовал в открытии БКЛ в режиме видеоконференции. Российский лидер назвал Большое кольцо очень нужным для города проектом, который был реализован благодаря руководству столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным.
— Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро... Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том, как эта стройка идет. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности, — сказал Путин во время видеотрансляции.
Президент поздравил москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием. В свою очередь мэр Москвы выразил благодарность президенту за высокую оценку труда строительного комплекса и в целом за развитие транспортной системы города.
— Сегодня историческое событие не только для метро, но и для всей транспортной системы, для города Москвы. Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения. Это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему и позволяет присоединять новые линии метро, создавая будущее транспортной системы, — сказал Собянин.
В ходе открытия глава города обратился к президенту с просьбой подписать новую схему метро, в которой уже есть БКЛ московской подземки. Путин согласился и оставил автограф на карте.
1 марта в работу ввели девять новых станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».
Общая протяженность БКЛ метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция. Первый участок будущей БКЛ «Каширская» — «Каховская» открылся еще в 1969 году в составе Горьковско-Замоскворецкой линии. Первый участок заново спроектированного кольца «Петровский парк» — «Деловой центр» протяженностью 10,5 километра с пятью станциями открыли в феврале 2018 года.
К открытию БКЛ в Москве оптимизировали 12 маршрутов наземного транспорта. Так, специалисты дептранса добавили остановки трамваев № 4, 7 и 13 у станции «Сокольники» и запустили новый маршрут с604 от метро «Сокольники» до «Семеновской».