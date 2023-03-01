Путин и Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 марта, открыли движение по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Глава государства поучаствовал в открытии БКЛ в режиме видеоконференции. Российский лидер назвал Большое кольцо очень нужным для города проектом, который был реализован благодаря руководству столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным.

— Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро... Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том, как эта стройка идет. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности, — сказал Путин во время видеотрансляции.

Президент поздравил москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием. В свою очередь мэр Москвы выразил благодарность президенту за высокую оценку труда строительного комплекса и в целом за развитие транспортной системы города.

— Сегодня историческое событие не только для метро, но и для всей транспортной системы, для города Москвы. Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения. Это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему и позволяет присоединять новые линии метро, создавая будущее транспортной системы, — сказал Собянин.

В ходе открытия глава города обратился к президенту с просьбой подписать новую схему метро, в которой уже есть БКЛ московской подземки. Путин согласился и оставил автограф на карте.

1/32 Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 2/32 Рижская / Фото: РИА Новости 3/32 Печатники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 4/32 Кленовый бульвар / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 5/32 Текстильщики / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 6/32 Нагатинский затон / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 7/32 Каширская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru 8/32 Варшавская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru 9/32 Каховская / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков 10/32 Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 11/32 Марьина Роща. / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 12/32 ЦСКА / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 13/32 Петровский парк / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 14/32 Савеловская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 15/32 Шелепиха / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 16/32 Хорошевская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 17/32 Деловой центр / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 18/32 Авиамоторная / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 19/32 Нижегородская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 20/32 Лефортово / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 21/32 Электрозаводская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 22/32 Аминьевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 23/32 Проспект Вернадского / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 24/32 Новаторская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 25/32 Мичуринский проспект / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 26/32 Зюзино / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 27/32 Терехово / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 28/32 Воронцовская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 29/32 Мневники / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 30/32 Народное ополчение / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 31/32 Кунцевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 32/32 Давыдково / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

1 марта в работу ввели девять новых станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».

Общая протяженность БКЛ метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция. Первый участок будущей БКЛ «Каширская» — «Каховская» открылся еще в 1969 году в составе Горьковско-Замоскворецкой линии. Первый участок заново спроектированного кольца «Петровский парк» — «Деловой центр» протяженностью 10,5 километра с пятью станциями открыли в феврале 2018 года.

К открытию БКЛ в Москве оптимизировали 12 маршрутов наземного транспорта. Так, специалисты дептранса добавили остановки трамваев № 4, 7 и 13 у станции «Сокольники» и запустили новый маршрут с604 от метро «Сокольники» до «Семеновской».