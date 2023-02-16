В Москве оптимизируют 12 маршрутов наземного транспорта к открытию новых станций БКЛ

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве оптимизируют 12 маршрутов наземного транспорта к открытию новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Специалисты Дептранса добавили остановки трамваев 4,7 и 13 у станции «Сокольники» и запустили новый маршрут с604 от метро «Сокольники» до «Семеновской».

Уточняется, что автобусы и электробусы станут подъезжать ближе к метро и их интервал движения уменьшится. Также появятся пересадки и новые удобные межрайонные связки, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что с 18 февраля будут изменены маршруты автобусов в районе станции метро «Калужская». Для маршрутов № 1 и 41 уберут оттянутый разворот по улице Бутлерова для более быстрого движения автобусов, а также изменят трассу маршрута № 404: в частности, появится удобный заезд к станции БКЛ метро «Воронцовская».

7 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о готовящемся открытии всей БКЛ метро. Также глава города пригласил президента России Владимира Путина на открытие новой ветки метрополитена.