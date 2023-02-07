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Путина пригласили на открытие Большой кольцевой линии метро

Араз Салехов
Общество
Путина пригласили на открытие Большой кольцевой линии метро
Фото: Администрация президента РФ

Президента России Владимира Путина пригласили на открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. С таким предложением в ходе встречи во вторник, 7 февраля, к главе государства обратился мэр Москвы Сергей Собянин.

— В частности, вы (Владимир Путин — прим. «ВМ») год тому назад, чуть больше, открывали Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы ее полностью закончили и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу, — заявил глава города.

По словам мэра, открытие новой ветки станет серьезным подспорьем для развития метро, а также позволит разгрузить другие линии метрополитена и наземный транспорт. Собянин уточнил, что БКЛ станет крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро, сообщает сайт Кремля.

Также в ходе встречи российский лидер высоко оценил транспортные проекты столицы.

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