Путин на встрече с Собяниным высоко оценил транспортные проекты в Москве
Президент России Владимир Путин в рамках встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным высоко оценил транспортные проекты столицы.
— Мощное развитие Москвы. Мощно, — отметил он.
Во время встречи Собянин рассказал о реализации ряда проектов в прошлом году, а также о планах на текущий год, передает сайт Кремля.
Напомним, 7 февраля началась встреча президента России Владимира Путина с мэром Москвы. В ходе мероприятия глава города рассказал президенту, что строительство Большой кольцевой линии метро закончено полностью. Помимо этого, Собянин пригласил Путина на открытие новой ветки метро в ближайшие дни.
По словам мэра, открытие новой ветки станет серьезным подспорьем для развития метро, а также позволит разгрузить другие линии метрополитена и наземный транспорт.
Также он сообщил, что за последние пять лет в столице вдвое увеличился объем инвестиций благодаря вводу новых мощностей Московского НПЗ.
Недавно Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве. По его словам, в наступившем году планируется открытие 14 новых станций метро. При этом на Большой кольцевой линии откроется девять станций.