Собянин: Москва вдвое нарастила объем инвестиций за пять лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За последние пять лет в столице объем инвестиций увеличился вдвое. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

— В частности, мы нарастили в два раза объем инвестиций за пять лет. На 40 процентов увеличился объем обрабатывающей промышленности даже без учета Московского НПЗ (нефтеперерабатывающего завода — прим. «ВМ»), — сказал глава города.

Объем обрабатывающих отраслей в городе увеличился в два раза благодаря вводу новых мощностей Московского НПЗ, цитирует Собянина сайт Кремля.

7 февраля состоялась встреча президента России Владимира Путина с мэром Москвы. Глава города рассказал президенту, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро закончено полностью. Собянин пригласил Путина на открытие новой ветки метро в ближайшие дни.

Также в ходе встречи российский лидер высоко оценил транспортные проекты столицы.

25 января российский лидер и мэр города открыли здание кластера «Ломоносов» инновационного центра МГУ. Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь будут организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития инновационных проектов.