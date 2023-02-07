Путин начал встречу с Собяниным

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Президент России Владимир Путин начал встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля.

— Сергей Семенович, мы с вами в постоянном контакте. Ситуация в целом в столице известна хорошо. Тем не менее всегда полезно подвести некоторые итоги за определенные промежутки времени, — сказал глава государства.

В ходе встречи глава города рассказал президенту, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро закончено полностью. Помимо этого, Собянин пригласил Путина на открытие новой ветки метро в ближайшие дни, сообщает сайт Кремля.

25 января российский лидер и мэр города открыли здание кластера «Ломоносов» инновационного центра МГУ. Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь будут организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития инновационных проектов.

Президент поддержал идею создать систему навигации по всей территории МГУ. По мнению главы государства, «идея того, чтобы школьники старших классов были ближе к высшей школе, чрезвычайно важна», поскольку это предоставляет молодым людям возможность своевременно «сориентироваться в огромном мире предложений и возможного развития своих способностей». Путин также выразил мнение, что в реализации этих планов может помочь мэр Москвы, который «очень многое сделал» для того, чтобы проект развития МГУ состоялся.