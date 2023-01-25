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Владимир Путин похвалил работу мэра Москвы по созданию инновационного центра МГУ

Евгений Жуков
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Владимир Путин похвалил работу мэра Москвы по созданию инновационного центра МГУ
Фото: Максим Мишин/POOL/ТАСС
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Президент России Владимир Путин поддержал идею создать систему навигации по всей территории МГУ. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

По мнению главы государства, «идея того, чтобы школьники старших классов были ближе к высшей школе, чрезвычайно важна», поскольку это предоставляет молодым людям возможность своевременно «сориентироваться в огромном мире предложений и возможного развития своих способностей».

Президент также выразил мнение, что в реализации этих планов может помочь мэр Москвы Сергей Собянин, который «очень многое сделал» для того, чтобы проект развития МГУ состоялся.

— Здесь очень хорошая транспортная доступность: три станции метро, из них две — новые. Но, конечно, попадая сюда, нужно понимать, чем заняться, куда идти, где ваши интересы, чтобы ребята из школ и других вузов могли сориентироваться, — передает слова Путина сайт Кремля.

До этого сообщалось, что Владимир Путин и Сергей Собянин открыли здание кластера «Ломоносов» инновационного центра МГУ. Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь будут организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития инновационных проектов.

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