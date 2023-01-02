Сергей Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 2 января, рассказал о ходе развития московского метрополитена в 2023 году.

— Огромные ресурсы Москвы, воля и трудолюбие москвичей — гарантия развития города. Это касается и важнейшей программы строительства новых линий и станций метро, — отметил он.

В частности, в наступившем году планируется открыть 14 новых станций метро, из них девять на Большой кольцевой линии (БКЛ). При этом глава города в своем Telegram-канале рассказал, что с 2013 по 2030 годы в зоне расположения новых станций будет создано 391 тысяча рабочих мест.

В декабре мэр Москвы заявил о завершении строительства БКЛ метро. По его словам, теперь начнутся пусконаладочные работы, а уже в 2023 году БКЛ введут в эксплуатацию.

Помимо этого, стоимость проезда в московском транспорте изменилась с понедельника, 2 января. Так, одна поездка в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по проездному типа «Тройка» выросла в цене до 50 рублей. Также цена разовой поездки по билету «Единый» теперь составляет 62 рубля.