Сергей Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты завершили строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время технического пуска последнего восточного участка линии.

— Поздравляю с большим событием в Московском метрополитене — с окончанием строительства последнего 10-километрового участка Большой кольцевой линии метро, самого большого проекта в мире кольцевых линий метрополитена и самого большого проекта в истории московского метро, — сказал он.

По словам мэра, теперь начнутся пуско-наладочные работы, а уже в 2023 году БКЛ введут в эксплуатацию. Благодаря запуску данной линии в городе будет создано шесть тысяч новых рабочих мест, а в зоне расположения станций появится 391 тысяча рабочих мест, передает агентство городских новостей «Москва».

БКЛ поможет миллионам пассажиров быстрее добираться по своим делам. Кроме того, это позволит значительно снизить нагрузку на центральные станции столичной подземки.

В начале декабря с завода для Московского метрополитена было доставлено семь современных поездов «Москва-2020». Новые составы поедут по Большой кольцевой линии подземки.