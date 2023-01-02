Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тарифы на проезд в общественном транспорте изменились в Москве

Егор Провоторов
Город
Тарифы на проезд в общественном транспорте изменились в Москве
Фото: АГН Москва

Стоимость проезда в московском транспорте изменилась с понедельника, 2 января. Так, одна поездка в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по проездному типа «Тройка» выросла в цене до 50 рублей. Также цена разовой поездки по билету «Единый» теперь составляет 62 рубля, сообщили в дептрансе столицы.

Ведомство рассказало, что в продаже появится новый студенческий «Единый» билет для поездок в метро и наземном транспорте. Разделять билет для метро и на наземный транспорт теперь также не нужно. Максимальная сумма, на которую можно пополнить «Тройку», вырастет больше чем в три раза — до 10 тысяч рублей.

При этом второй год кряду неизменной останется стоимость проезда по биометрии (FacePay), она составит 46 рублей. Пятый год подряд также не поменяется стоимость билета на 365 дней в центральной зоне и «Пригороде» — 19 500 и 24 450 рублей соответственно. Прежней останется также цена годового билета «Автобус-трамвай» — 14 тысяч рублей.

Также с 1 января проиндексирована цена перемещения и хранения автомобилей на 12 процентов. На перемещение и хранение будет сохранена скидка в 25 процентов, если оплатить эвакуацию до момента получения транспортного средства со спецстоянки, пишет ТАСС.

В конце декабря стало известно, что парковочные тарифы в столичном регионе стали ниже на 27 улицах.

Транспорт Москва Тарифы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте