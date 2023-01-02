Тарифы на проезд в общественном транспорте изменились в Москве

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Стоимость проезда в московском транспорте изменилась с понедельника, 2 января. Так, одна поездка в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по проездному типа «Тройка» выросла в цене до 50 рублей. Также цена разовой поездки по билету «Единый» теперь составляет 62 рубля, сообщили в дептрансе столицы.

Ведомство рассказало, что в продаже появится новый студенческий «Единый» билет для поездок в метро и наземном транспорте. Разделять билет для метро и на наземный транспорт теперь также не нужно. Максимальная сумма, на которую можно пополнить «Тройку», вырастет больше чем в три раза — до 10 тысяч рублей.

При этом второй год кряду неизменной останется стоимость проезда по биометрии (FacePay), она составит 46 рублей. Пятый год подряд также не поменяется стоимость билета на 365 дней в центральной зоне и «Пригороде» — 19 500 и 24 450 рублей соответственно. Прежней останется также цена годового билета «Автобус-трамвай» — 14 тысяч рублей.

Также с 1 января проиндексирована цена перемещения и хранения автомобилей на 12 процентов. На перемещение и хранение будет сохранена скидка в 25 процентов, если оплатить эвакуацию до момента получения транспортного средства со спецстоянки, пишет ТАСС.

В конце декабря стало известно, что парковочные тарифы в столичном регионе стали ниже на 27 улицах.