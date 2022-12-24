Парковочные тарифы снизились на 27 улицах Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Парковочные тарифы в столице стали ниже на 27 улицах. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На большей части улиц изменения не вводили — они коснулись всего 8,6 процента улиц платного парковочного пространства Москвы. Текущая тарифная сетка (в пределах 40 и 450 рублей) также осталась прежней, — говорится в сообщении.

Понижение цен позволит автовладельцам быстрее находить свободную парковку, так как на них останется до 10–15 процентов свободных мест, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что жители столицы стали реже пользоваться личными автомобилями. Количество такого транспорта в городе в октябре составило 8,5 миллиона автомобилей, а на дороги выезжало только три миллиона водителей.