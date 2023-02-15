Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дептранс Москвы сообщил об изменении маршрутов автобусов в районе метро «Калужская»

Араз Салехов
Город
Дептранс Москвы сообщил об изменении маршрутов автобусов в районе метро «Калужская»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, метро Калужская Карта всех событий

С 18 февраля будут изменены маршруты автобусов в районе станции метро «Калужская». Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Запустим новый маршрут № 961 — для работников бизнес-центров в Научном проезде появится удобный транспорт до метро, — говорится в материале.

Для маршрутов № 1 и 41 уберут оттянутый разворот по улице Бутлерова для более быстрого движения автобусов, а также изменят трассу маршрута № 404: в частности, появится удобный заезд к станции БКЛ метро «Воронцовская», сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно об увеличении штата контролеров в наземном транспорте Москвы на 13 процентов — теперь каждый день на маршрутах столицы проверяют на 12 тысяч билетов больше и инспектируют на 1,4 тысячи транспортных средств больше.

Помимо этого, в нескольких районах города с 11 февраля перенесли трамвайные остановки. Так, остановка «Проспект Маршала Жукова» была перенесена к Живописной улице. Там оснащена удобная приподнятая платформа для посадки пассажиров на маршруты № 28 и 31.

Транспорт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте