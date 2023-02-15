Дептранс Москвы сообщил об изменении маршрутов автобусов в районе метро «Калужская»

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Москва, метро Калужская Карта всех событий

С 18 февраля будут изменены маршруты автобусов в районе станции метро «Калужская». Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Запустим новый маршрут № 961 — для работников бизнес-центров в Научном проезде появится удобный транспорт до метро, — говорится в материале.

Для маршрутов № 1 и 41 уберут оттянутый разворот по улице Бутлерова для более быстрого движения автобусов, а также изменят трассу маршрута № 404: в частности, появится удобный заезд к станции БКЛ метро «Воронцовская», сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно об увеличении штата контролеров в наземном транспорте Москвы на 13 процентов — теперь каждый день на маршрутах столицы проверяют на 12 тысяч билетов больше и инспектируют на 1,4 тысячи транспортных средств больше.

Помимо этого, в нескольких районах города с 11 февраля перенесли трамвайные остановки. Так, остановка «Проспект Маршала Жукова» была перенесена к Живописной улице. Там оснащена удобная приподнятая платформа для посадки пассажиров на маршруты № 28 и 31.