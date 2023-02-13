Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Штат контролеров в общественном транспорте Москвы увеличили на 13 процентов

Араз Салехов
Город
Штат контролеров в общественном транспорте Москвы увеличили на 13 процентов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столичном городском транспорте увеличили штат контролеров на 13 процентов. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Вероятность встретить контролера в автобусе, трамвае или электробусе растет — штат увеличили на 13 процентов. Не только для вашей безопасности, но и повышения контроля оплаты проезда, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» напомнили о необходимости прикладывать карту «Тройка», проездной билет или социальную карту при входе в транспорт. Теперь каждый день на маршрутах столицы проверяют на 12 тысяч билетов больше и инспектируют на 1,4 тысячи транспортных средств больше.

До этого столичный дептранс рассказал, как за последние два года улучшился транспорт в ТиНАО — в частности, в округе за последние два года ввели 43 новые остановки. Кроме того, в ТиНАО было запущено пять новых маршрутов и продлено 13 маршрутов городского транспорта.

9 февраля в продажу поступили тематические билеты «Единый» на одну и две поездки в рамках открытия всероссийской фотовыставки «За это я люблю Россию». Уточняется, что в городе выпустят 200 тысяч таких билетов.

Транспорт Статистика Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Наталия Бурмистрова
Наталия Бурмистрова

Милое очарование старинных улиц: как изменился Таганский район

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Все мнения
О проекте