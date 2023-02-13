Штат контролеров в общественном транспорте Москвы увеличили на 13 процентов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столичном городском транспорте увеличили штат контролеров на 13 процентов. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Вероятность встретить контролера в автобусе, трамвае или электробусе растет — штат увеличили на 13 процентов. Не только для вашей безопасности, но и повышения контроля оплаты проезда, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» напомнили о необходимости прикладывать карту «Тройка», проездной билет или социальную карту при входе в транспорт. Теперь каждый день на маршрутах столицы проверяют на 12 тысяч билетов больше и инспектируют на 1,4 тысячи транспортных средств больше.

До этого столичный дептранс рассказал, как за последние два года улучшился транспорт в ТиНАО — в частности, в округе за последние два года ввели 43 новые остановки. Кроме того, в ТиНАО было запущено пять новых маршрутов и продлено 13 маршрутов городского транспорта.

9 февраля в продажу поступили тематические билеты «Единый» на одну и две поездки в рамках открытия всероссийской фотовыставки «За это я люблю Россию». Уточняется, что в городе выпустят 200 тысяч таких билетов.