Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Билеты «Единый» в честь открытия фотовыставки «За это я люблю Россию» появились в кассах метро Москвы

Араз Салехов
Город
Билеты «Единый» в честь открытия фотовыставки «За это я люблю Россию» появились в кассах метро Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Тематические билеты «Единый» на одну и две поездки появились в кассах метро Москвы в рамках открытия Всероссийской фотовыставки «За это я люблю Россию». Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Купить проездной можно в кассах и в автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии и пересадочных на нее, а также внутри «Кольца», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» добавили, что в городе выпустят 200 тысяч таких билетов.

Также с 2 февраля в продажу поступят лимитированные брелоки «Тройка» с изображениями редких видов животных. Новые проездные можно будет приобрести на стойках «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине подземки. Общий тираж брелоков составит 2,5 тысячи экземпляров.

15 января в кассах столичного метро появились тематические билеты «Единый», посвященные 111-летию со дня рождения артиста и основателя театра «Сатирикон» Аркадия Райкина. Количество тематических проездных ограничено.

Транспорт Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Непростые обнимания: что такое тактильный голод и как с ним бороться

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте