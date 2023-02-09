Билеты «Единый» в честь открытия фотовыставки «За это я люблю Россию» появились в кассах метро Москвы

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Тематические билеты «Единый» на одну и две поездки появились в кассах метро Москвы в рамках открытия Всероссийской фотовыставки «За это я люблю Россию». Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Купить проездной можно в кассах и в автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии и пересадочных на нее, а также внутри «Кольца», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» добавили, что в городе выпустят 200 тысяч таких билетов.

Также с 2 февраля в продажу поступят лимитированные брелоки «Тройка» с изображениями редких видов животных. Новые проездные можно будет приобрести на стойках «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине подземки. Общий тираж брелоков составит 2,5 тысячи экземпляров.

15 января в кассах столичного метро появились тематические билеты «Единый», посвященные 111-летию со дня рождения артиста и основателя театра «Сатирикон» Аркадия Райкина. Количество тематических проездных ограничено.