Брелоки «Тройка» с редкими видами животных поступят в продажу 2 февраля

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

С 2 февраля в продажу поступят лимитированные брелоки «Тройка» с изображениями редких видов животных. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 31 января.

— С 2 февраля вы можете купить брелоки «Тройка» с редкими животными: дизайн посвятили дальневосточному леопарду, белому медведю, дзерену и лошади Пржевальского, — говорится в сообщении.

Новые проездные можно будет приобрести на стойках «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине подземки. Общий тираж брелоков составит 2,5 тысячи экземпляров, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого в сувенирных магазинах Мосметро появились тематические жетоны в восьми дизайнах. Москвичи смогут приобрести сувениры с изображениями памятника Минину и Пожарскому, Большого театра и сталинской высотки МГУ, а также других мест.

15 января в кассах метро Москвы появились тематические билеты «Единый», посвященные 111-летию со дня рождения артиста и основателя театра «Сатирикон» Аркадия Райкина. Количество проездных ограничено.