Тематические жетоны появились в сувенирных магазинах Мосметро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Тематические жетоны в восьми дизайнах появились в сувенирных магазинах Мосметро. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Москвичи смогут приобрести жетоны с изображениями памятника Минину и Пожарскому, Большого театра и сталинской высотки МГУ и других мест. Купить их можно будет в сувенирном онлайн-магазине, а также в двух флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в 2022 году пассажиры городского транспорта привязали почти 619 тысяч карт «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы».

Благодаря привязке карты пассажиры смогут отслеживать баланс «Тройки», настроить автоматическое пополнение, а также следить за проводимыми операциями по проездному.

15 января в кассах метро Москвы появились тематические билеты «Единый», посвященные 111-летию со дня рождения артиста и основателя театра «Сатирикон» Аркадия Райкина.