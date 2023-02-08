Дептранс Москвы рассказал, как за последние два года улучшился транспорт в ТиНАО

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В ТиНАО за последние два года ввели 43 новые остановки. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, в ТиНАО было запущено пять новых маршрутов и продлено 13 маршрутов городского транспорта. Также специалисты установили около 120 остановок нового типа и запустили сервис персонализированных перевозок «По пути». Кроме того, был открыт первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра», сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

На данный момент в ТиНАО установлено 1111 остановочных павильонов, а на маршруты ежедневно выходят более 1200 автобусов и электробусов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние 10 лет в ТиНАО было построено 11 спорткомплексов. В дальнейшем там планируется возвести спортивный объект на территории жилого комплекса «Новое Внуково», а также ледовую арену в Щербинке и всесезонный развлекательный комплекс в районе станции метро «Прокшино».