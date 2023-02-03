Собянин: За 10 лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За последние 10 лет в Новой Москве было построено 11 спорткомплексов. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Больше пространства для активного образа жизни появляется в ТиНАО Москвы, где строим много новых спортивных объектов. За 10 лет в этих округах открыто 11 спортивных комплексов, в том числе лыжная трасса в Михайлово-Ярцевском, спортивно-досуговый центр в Троицке, спортивно-оздоровительный центр в Сосенском, ледовый тренировочный центр «Снегирь Арена» в Марушкинском, — сказал глава города.

1/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 2/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 3/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 4/4 Фото: Сайт Сергея Собянина

В дальнейшем там планируется возвести спортивный объект на территории жилого комплекса «Новое Внуково», а также ледовую арену в Щербинке и всесезонный развлекательный комплекс в районе станции метро «Прокшино», написал Собянин в Telegram-канале.

28 января Собянин рассказал о новых спортивных объектах в столице. В общей сложности в Москве в 2022 году было построено 21 спортивное сооружение.

Среди возведенных объектов он отметил Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках», реконструированный стадион «Москвич» в Текстильщиках.