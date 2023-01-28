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Сергей Собянин рассказал о новых спортивных объектах в столице

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин рассказал о новых спортивных объектах в столице

В прошлом году в столице построили 21 спортивное сооружение. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 28 января.

Среди построенных объектов он отметил Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках», реконструированный стадион «Москвич» в Текстильщиках. Также за прошедший год специалисты оборудовали три горнолыжные трассы и два трамплина на Воробьевых горах.

— В Раменках в этом году завершим строительство спорткомплекса с бассейном площадью шесть тысяч квадратных метров. В нем будут бассейн, игровой и тренажерный залы, два зала для занятий борьбой, две студии ритмической гимнастики и хореографии, — рассказал мэр.

Также в 2024 году в районе Ясенево откроется ледовый дворец, где будут проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. Там же в этом году завершится строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак-волейбол», написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Собянин рассказал, что более 30 социальных объектов планируется построить в Новой Москве к 2026 году за счет средств из бюджета. Так, на территории появятся новые школы, медучреждения и спортивные сооружения.

Строительство Благоустройство Район Раменки Сергей Собянин Район Ясенево
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