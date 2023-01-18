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Сергей Собянин: Более 30 соцобъектов планируется построить в ТиНАО за счет бюджета города

Полина Долганова
Город
Сергей Собянин: Более 30 соцобъектов планируется построить в ТиНАО за счет бюджета города
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Более 30 социальных объектов планируется построить в Новой Москве к 2026 году за счет средств из бюджета города. Об этом в среду, 18 января, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, за последнее десятилетие население ТиНАО выросло до 650 тысяч человек, что свидетельствует о правильно выбранной стратегии развития округа.

— Но предстоит сделать еще больше. В частности, в социальной сфере мы планируем в ближайшие годы за счет бюджета города построить 33 объекта, — добавил глава города.

Он уточнил, что в ТиНАО планируют возвести новые школы, медучреждения и спортивные сооружения.

Так, например, в округе появится 20 детсадов и школ. Всего в них смогут учиться более двух тысяч ребят.

Кроме того, к 2026 году в округе возведут шесть поликлиник по новому московскому стандарту и стационар для детей на 180 коек. Его строительство должно завершиться в 2023 году.

Также в Новой Москве ожидается появление семи культурно-досуговых центров, передали на официальном портале мэра Москвы.

До этого Собянин рассказал, что в 2023 году на западе ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию новый дублер Боровского шоссе. Глава города уточнил, что протяженность дороги составит 1,6 километра. Новый дублер будет двухполосным, с тротуаром и освещением, он будет находиться в районе жилищного комплекса «Рассказовка».

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