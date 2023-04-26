Еще 60 собак-проводников обучат сотрудники ЦОМП

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров в 2023 году обучат еще 60 собак-проводников. С 2014 года к работе подготовили 290 животных. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Международный день собак-проводников в пресс-службе ведомства напомнили, что входит в задачи животных. Они помогают хозяевам ориентироваться в транспорте и подают упавшие предметы.

При этом собаки учатся не бояться шума метрополитена, большого пассажиропотока и спокойно ездить на эскалаторе. О том, как именно животные помогают своим владельцам, рассказали в видеоролике от лица лабрадоров Милорда и Вафли.

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Специалисты также внедряют рельефные шуц-линии, шрифт Брайля и аудионавигацию, которая помогает сориентироваться, приводит слова заместителя мэра Москвы, главы департамента Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Владельцы собак-поводырей в столице могут обратиться за бесплатной ветеринарной помощью для животных. Врачи проводят полную диспансеризацию, выезжая к собакам на дом.