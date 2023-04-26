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Приметы и советы

Москвичам рассказали, как лечат собак-проводников в столице

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали, как лечат собак-проводников в столице
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Москве собакам-поводырям предоставляется бесплатная ветеринарная помощь. Об этом в среду, 26 апреля, рассказали в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

— Ветеринарные врачи государственных клиник Москвы проводят полную диспансеризацию таких питомцев. Для этого специалисты выезжают владельцам животных на дом. В 2022 году ветеринарные врачи совершили более 210 выездов к собакам-проводникам, а с начала этого года — уже более 40, — говорится в сообщении.

Чтобы провести полный осмотр четвероногих помощников, специалисты приезжают на спецавтомобилях, которые оснащены современным оборудованием для проведения УЗИ, ЭКГ, несложных хирургических манипуляций и лабораторных исследований биоматериала, передает официальный сайт мэра Москвы.

В этом году в городском метрополитене обучат порядка 60 собак-проводников. В дальнейшем они смогут сопровождать незрячих людей в поездках на метро.

Недавно в столичном районе Вешняки открылся круглосуточный стационар для домашних животных — на Станции по борьбе с болезнями животных ВАО и ЮВАО. Корреспонденты Вечерней Москвы побывали там и рассказали о новом учреждении.

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