Обучение в Московском метрополитене пройдут 60 собак в 2023 году

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В 2023 году в столичном метрополитене обучат больше собак-проводников — обучение предстоит пройти 60 собакам. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В дальнейшем они смогут сопровождать незрячих людей в поездках на метро. Умение ориентироваться в метрополитене — это только часть навыков таких собак. На их получение уходит несколько недель. Это достигается постоянными тренировками и решением практических задач, — говорится в сообщении.

Как уточняется, первые занятия с собаками на станциях прошли в середине января. В частности, их учат проводить незрячего пассажира через двери вестибюлей, к эскалаторам или лифтам. Также кинологи обучают собак правильно передвигаться по платформе, быстро заходить в вагон поезда и выходить обратно на нужных станциях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в прошлом году свыше 31 тысячи раз сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) оказали помощь маломобильным гражданам на Северном речном вокзале. В частности, сотрудники центра оказывают помощь пассажирам с нарушениями слуха или зрения, функций опорно-двигательного аппарата.