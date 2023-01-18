Сотрудники ЦОМП оказали помощь маломобильным пассажирам свыше 31 тысячи раз на Северном речном вокзале

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В прошлом году свыше 31 тысячи раз сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) оказали помощь маломобильным гражданам на Северном речном вокзале. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Специалисты сопровождали их от станции метро «Речной вокзал» до здания вокзала, а также в парке и внутри главного здания. Во время сезона навигации сотрудники ЦОМП помогают и тем маломобильным пассажирам, которые прибыли на теплоходах из других городов, с причалов Химки и Захарково, — говорится в сообщении.

В частности, сотрудники центра оказывают помощь пассажирам с нарушениями слуха или зрения, функций опорно-двигательного аппарата. Помимо этого, они помогают группам школьников, многодетным семьям и пожилым людям, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Как стало известно, услугами ЦОМП за время его работы воспользовались свыше одного миллиона маломобильных пассажиров. Напомним, что этот центр открылся в 2013 году.

Также в декабре 2022 года в столице появилось такси для перевозок маломобильных граждан в инвалидных креслах. Городские власти выделяют субсидию на покупку таких автомобилей для таксопарков.