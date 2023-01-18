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Сотрудники ЦОМП оказали помощь маломобильным пассажирам свыше 31 тысячи раз на Северном речном вокзале

Араз Салехов
Город
Сотрудники ЦОМП оказали помощь маломобильным пассажирам свыше 31 тысячи раз на Северном речном вокзале
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В прошлом году свыше 31 тысячи раз сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) оказали помощь маломобильным гражданам на Северном речном вокзале. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Специалисты сопровождали их от станции метро «Речной вокзал» до здания вокзала, а также в парке и внутри главного здания. Во время сезона навигации сотрудники ЦОМП помогают и тем маломобильным пассажирам, которые прибыли на теплоходах из других городов, с причалов Химки и Захарково, — говорится в сообщении.

В частности, сотрудники центра оказывают помощь пассажирам с нарушениями слуха или зрения, функций опорно-двигательного аппарата. Помимо этого, они помогают группам школьников, многодетным семьям и пожилым людям, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Как стало известно, услугами ЦОМП за время его работы воспользовались свыше одного миллиона маломобильных пассажиров. Напомним, что этот центр открылся в 2013 году.

Также в декабре 2022 года в столице появилось такси для перевозок маломобильных граждан в инвалидных креслах. Городские власти выделяют субсидию на покупку таких автомобилей для таксопарков.

Северный речной вокзал специалисты ЦОМП Москва
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